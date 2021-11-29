Mesleki Eğitim Merkezi Programı Kırşehir OSB'de uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasından imzalanan protokol kapsamında Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mesleki Eğitim Merkezi Programı açıldı.

Okul Müdürü Turan Altıok, yazılı açıklamasında, iki bakanlık arasındaki protokolle sanayi sektöründe yaşanan gelişmelerle eğitim sisteminin eşgüdümünü sağlama, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılama ve istihdama katkı sağlamanın amaçlandığını belirtti.

Protokol sonrasında okullarıyla Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eşleştirildiğini vurgulayan Altıok, ziyaretler yaparak iş birliği çerçevesinde çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Altıok, "Protokol kapsamında Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan ziyaret edilerek bilgilendirilme yapıldı, irtibat bürosu kurularak, Mesleki Eğitim Merkezi Programı anlatıldı. Sanayi sektörünün talepleri doğrultusunda her türlü eğitimin verileceği iletildi." değerlendirmesinde bulundu.

İki bakanlığın protokolü ile okulların atölye ve laboratuvar imkanlarının yeni teknolojilerle donatılması ve malzeme desteği sağlanmasının amaçlandığını belirten Altıok, şunları kaydetti:

"Okulumuz mezunlarının OSB'lerde istihdam edilmesi sağlanacak. OSB'de çalışan mevcut personelin eğitilmesi, kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleri ile belgelendirilmesi işlemleri yapılacak. Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Kırşehir'in ve OSB'nın hizmetindeyiz."

Altıok, Kırşehir OSB çalışanları ve öğrencilere yönelik kariyer günü, rehberlik, yarışma gibi farkındalık etkinlikleri düzenlemeyi hedeflediklerini de aktardı.