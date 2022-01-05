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"Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Liselerinde" programı hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

"Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Liselerinde" programı hakkında bilgilendirme yapıldı

05.01.2022 10:47
"Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Liselerinde" programı hakkında bilgilendirme yapıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt sanayi sitesindeki üyelerini "Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Liselerinde" programı hakkında bilgilendirdi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt sanayi sitesindeki üyelerini "Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Liselerinde" programı hakkında bilgilendirdi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimde başlattığı hareketle mesleki eğitim merkezleri Edirne'deki meslek liselerinde açıldı.

Yaş sınırı olmaksızın ortaokul mezunu herkesin kayıt yaptırabildiği programda iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılmakla birlikte 9, 10, ve 11. sınıflarda asgari ücretin en az yüzde 30'u maaş, 12. sınıfta ise asgari ücretin en az yüzde 50'si maaş veriliyor.

Zıpkınkurt ve beraberindeki heyet, sanayi sitesinde oda üyelerini program hakkında bilgilendirdi.

Edirne'de ihtiyaç duyulan vasıflı insan gücünün karşılanacağı önemli bir dönüşüm olan programın hem işgücü ihtiyaçlarının karşılanması için seçenek sunduğunu belirten Zıpkınkurt hem de mesleki yeterliliklerini belgeleyememiş vatandaşlar için istihdam ve iş hayatının kapılarının açılmasına vesile olduğunu kaydetti.

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milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Ticaret, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Liselerinde" programı hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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