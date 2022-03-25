MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ TANITILDI - Son Dakika
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MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ TANITILDI

25.03.2022 12:19

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Burdur'da Mesleki Eğitim Merkezleri tanıtıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Burdur'da Mesleki Eğitim Merkezleri tanıtıldı.

Üretim gücüne ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol doğrultusunda Burdur'daki meslek liseleri bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulanmaya başlandı. Mesleki eğitim merkezlerini tanıtmak amacıyla Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı çalışmalar ve tanıtım etkinlikleri başlatıldı.

Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Mesleki Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve bünyesinde mesleki eğitim merkezi programı uygulanan okul idarecilerinin katılımıyla işyerleri ziyaret edildi. Ziyarette mesleki eğitim merkezleri tanıtıldı. İş yeri ziyaretlerinde, okul ve iş yerleri arasında yürütülecek çalışmalar ile mesleki eğitimin sağladığı avantajlar anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya,"Amacımız gençlerimize meslek öğreterek onları istihdama kazandırmaktır. İlimizde hem iş gücüne katılım hem de sektörün beklediği nitelikteki insan yetiştirmek amacıyla faaliyet gösteren 2 mesleki eğitim merkezine ek olarak mesleki ve teknik okulların bünyesinde 18 mesleki eğitim merkezi programı açıldı" dedi.

Mesleki Eğitim Programı kapsamında İl merkezi ve tüm ilçelerdeki meslek liselerinde açılan mesleki eğitim merkezlerinde yaş sınırı olmaksızın ortaokul mezunları eğitim alabilecek. Haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmede beceri eğitimi verilecek. 4 yıllık eğitimin sonunda meslek lisesi diploması verilecek. Eğitim sürecinde 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'u, 12'nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50'si maaş verilecek. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık sigortası devlet tarafından yapılacak. Mesleki eğitim merkezi programıyla diplomasını alanlar iş bulma kolaylığı ve kendi iş yerini açma imkanını elde edecek. Mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmak isteyenler il merkezi ve ilçelerdeki meslek liselerine başvurarak kayıtlarını yaptırabilecek.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ TANITILDI
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ TANITILDI
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ TANITILDI
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ TANITILDI

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milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Erdem Kaya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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