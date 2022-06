Mesleki eğitim öğrencilerine 250 milyon TL'lik dev destek

Bakan Özer, Şahinbey Belediyesi'ni Türkiye'ye örnek gösterdi

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Mesleki Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören 8 bin 207 öğrenciye Şahinbey Belediyesi tarafından verilecek olan 500 TL'lik desteğin protokolü imzalandı. Bakan Özer, Şahinbey Belediyesinin Türkiye'deki diğer belediyelere örnek olacağını vurguladı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eğitime verilen büyük bir desteğin daha protokolünü imzaladı. Mesleki Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören 8 bin 207 öğrenciye her ay 500 TL nakdi destek sağlanacak olan protokol sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki Eğitim merkezinde eğitim gören öğrencilerin sevincine ortak oldu. Düzenlenen protokol sonrasında Bakan Özer Şahinbey Belediyesi tarafından başarılı öğrencilere hediye edilen 40 bin bisikletin ve karne hediyesi olarak dağıtılan 160 bin spor ayakkabısı dağıtım törenine katıldı. Şahinbey Belediyesi 5 yıldan buyana karne hediyesi olarak 875 bin spor ayakkabısı hediye etti.

"Şahinbey Belediyesi örnek olmalı"

Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı projeyle Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı, 159 bindi. Bugün tüm Türkiye'de, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı, 520 bin son 5 ayda mesleki eğitim merkezlerine 360 bin öğrenci katılım sağlamış. Türkiye genelinde mesleki eğitim gören öğrenci sayısı 249 bin 774'tü. Bugün kat sayı uygulamasından önceki rakamı bile ikiye katladı. Bugün 28 Şubatın kat sayı uygulamasıyla mesleki eğitime verilen zararı değil bambaşka hikayeleri konuşuyoruz. 2022 yılının sonuna kadar tüm Türkiye'de 1 milyon gencimizi Mesleki Eğitim Merkezleri ile buluşturacağız. Bu genç nüfus işsizliğini de ciddi düzeyde azaltacaktır. Gaziantep'te bu noktada rol model olacak bir şehrimiz olacak. Gaziantep'te 2022 yılının sonuna kadar 75 bin gencimizi Mesleki eğitim Merkezleri le buluşturmak istiyoruz. Bu noktada Şahinbey Belediyemizin yaptığı bu fedakarlık tüm Türkiye'deki belediyelere örnek olacak bir adım. Bu anlamda Şahinbey Belediyemizi kutluyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje çerçevesinde Şahinbey Belediyesi'nin sınırları içerisindeki Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrencilerimiz bizim verdiğimiz bin 275 TL'lik desteği değil aynı zamanda ilave olarak 500 TL'yi de almış olacak. İnşallah Gaziantep'te atmış olduğumuz bu tohum Gaziantep'le sınırlı olmayacak. Başka illerde de Şahinbey Belediyesi ayda 500 TL destek veriyorsa ben de 750 TL destek vereceğim diyen insanlar çıkacaktır. Şahinbey Belediye Başkanımıza eğitime 1 milyar 400 milyon TL'lik destek sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın imkanlarını arttırmak için yıllardan beri vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Burada atılan tohum sadece Gaziantep'i değil tüm Türkiye'yi etkileyecektir. İnşallah el ele verirsek sadece mesleki eğitimde değil tüm alanlarda çok güzel sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.

"23 bin öğrencimiz var"

Şahinbey Belediyesinin eğitime 1 milyar 400 bin TL'lik çok önemli bir bütçe ayırdığını belirterek Gaziantep Valisi Davut Gül, "Türk Milli Eğitim hayatında birçok olumlu şey yapılıyor, çok güzel isler yapılıyor. Ama Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanan bu proje 5-10 yıl sonra gerek mesleki eğitim merkezlerinde devam eden öğrencilerimizin gerekse de sanayinin, en önemli kazanımı olacaktır. Gaziantep'te Mesleki Eğitim Merkezlerinde

23 bin öğrencimiz var. Yaklaşık olarak her ay 30 milyon TL veriliyor. Bu da yılda 360 milyon TL ediyor ve bu sayı giderek artacak. Bu doğrudan öğrencilerimize verilen para ve çok önemli bir miktar. Şuana kadar 1 milyar 400 milyon TL eğitime yatırım yapan Şahinbey Belediyesi bu proje için 250 Milyon TL civarında bir bütçe ayırdı. Ancak bizim hedefimiz 23 bin olan öğrenci sayısını 50 bine çıkarmak. Buda ayrılan bütçenin 500 milyon TL'ye çıkması demek. Şahinbey Belediyesinin çocuklarımıza, gençlerimize bunu vereceğine canı gönülden inanıyorum" dedi.

"250 milyon TL'lik destek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, verilen desteğin yıllara göre artacağını belirterek, "Şahinbey İlçemizde geçen yıl Mesleki Eğitime devam eden öğrenci sayısı bin 320 iken bugün itibariyle 8 bin 273 sayısına ulaşmıştır ve şuanda Türkiye'de en fazla mesleki eğitime devam eden öğrenci sayısı Şahinbey'dedir. Gençlerimizin istihdamını artırmak, ülke ekonomisine katılımlarını sağlamak, şehirlerimizin yeni ustalarını yetiştirmek, gençlerimizi yetiştiği okullarda kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak amacıyla imzaladığımız protokol ile birlikte 4 yıllık eğitim süreci boyunca yaz aylarında da devam edecek şekilde her ay öğrencilerin hesaplarına 500 TL yatırmaya başlayacağız. Önümüzdeki yıl 2023-2024 i eğitim öğretim yılı başladığında bu rakam 600 TL'ye çıkacak, bir sonraki yıl 650 TL, ondan sonraki yıl 700 TL olmak üzere devam edecek. Bu projenin maliyeti 250 milyon TL civarında olacak fakat bu projenin önü açık. Herhangi bir rakam sınırlamasına gitmiyoruz. Şuanda öğrenci 8 bin, önümüzdeki yıllarda bu rakam 10 bin bin olduğunda bu destek aynı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

"13 milyon adet kitap dağıttık"

Şahinbey Belediyesi olarak eğitime önemli destekler sağladıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Pandemi döneminde 52 bin tablet desteğinde bulunduk. Başarıyı desteklemek adına 6 tane takdir belgesi alan her öğrencimize bisiklet hediye ediyoruz. Şuana kadar 40 bin bisiklet hediye ettik. Son 5 yıldan bu yana karne hediyesi olarak her yıl gençlerimize spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Şuana kadar 875 bin edat spor ayakkabısı dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca başarılı öğrencilerimize 20 bin kol saati hediye ettik. Yine 12 bin adet soru bankası setleri dağıttık. Okumayı teşvik etmek için şuana kadar 13 milyon adet kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Şuana kadar 120 bin öğrencimizi ve vatandaşımızı Çanakkale'ye götürerek ecdadı ile buluşturup tarihi yerinde yaşamalarını sağladık. Bu projemiz devam ediyor ve yılsonuna kadar bu sayı 145 bin ulaşacak. Şahinbey Belediyesi olarak şuana kadar toplamda yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL eğitime yatırım yaptık. Çanakkale'de, Gaziantep'in kurutuluşunda, 15 Temmuzda ve tarihin her safhasında destan yazan gençlerimize yaptığımız eğitim destekleri helal hoş olsun ve inanıyorum ki gençlerimiz, milli destanlar yazmaya devam edecekler" diye konuştu.