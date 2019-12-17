Meslekî eğitim projesi istihdama güç katacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından BEBKA destekli yeni bir proje hazırlandı. 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü' çerçevesinde hazırlanan proje, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu vasıflı istihdamın artırılması ile üniversite ve sanayi işbirliğine güç katacak.



Bursa iş dünyasının ihracat ve üretimine yönelik projeleri hayata geçiren BTSO, Şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte imzalanan protokolün ardından mesleki eğitimi güçlendiren çalışmalarını sürdürüyor. BEBKA'nın destekleriyle Bursa'daki meslek liselerine yönelik hayata geçirdiği projeyle meslek liselerinin dönüşümüne öncülük eden BTSO hayata geçirdiği 'Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi ile de kamu kurum temsilcileri, SİAD'lar, sanayi bölgeleri ve okulları ortak akıl vizyonuyla bir araya getirdi.



BTSO ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliği, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO katkılarıyla 'Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesine Yönelik BUÜ Teknik Bilimler MYO Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi' projesi hazırlandı. BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan koordinatörlüğünde hazırlanan proje ile BUÜ Teknik Bilimler MYO'nun moda tasarım, elektrik enerji, soğutma iklimlendirme ve bilişim alanlarındaki altyapısı güçlendirilmesi sağlanacak. Program, Bursa'daki pek çok sektöre daha vasıflı ara eleman yetiştirilmesi konusunda MYO'nun uygulamalı eğitimini artırmış olacak.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak güçlü atılımlarla birlikte firmaların teknolojik dönüşüme hazırlarken, ortaya çıkan yeni üretim kodları için de insana yatırıma öncelik verdiklerini vurguladı. Ekonomik kalkınmanın temelini mesleki eğitimin oluşturduğunu ifade eden Başkan Burkay, Bursa iş dünyası olarak mesleki eğitim seferberliğine devam ederken, şehrin aklı olan üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi. Başkan Burkay, "BTSO olarak şimdiye kadar kümelenme projelerimiz, iş birliği protokollerimiz, Teknoloji Transfer Ofisimiz, Sektör Konseylerimiz ile sanayi ve üniversite arasındaki iş ve güç birliğini artırmak maksadıyla önemli adımlar attık. Bu süreçte Bursa Uludağ Üniversitemiz de önemli ortaklarımızdan birisi oldu. Önümüzdeki süreçte de üniversitemiz ile sanayi arasındaki bilgi ve teknoloji akışının sistemli bir şekilde sağlanacağı çok yönlü ve sonuç odaklı bir yapı oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.



Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise ürettiklerinin toplum ile paylaşmanın üniversitelerin asli görevlerinden birisi olduğunu vurguladı. Kamu-üniversite-sanayi iş birliği modelinin Bursa için en güzel örneklerini oluşturmak maksadıyla çalışmalar yaptıklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için üniversite yönetimi olarak yeni bir çalışma planı oluşturmak istedik. Sanayicilerin istedikleri ve üniversitenin verebileceği destekleri tahlil ettik. Bu kapsamında en büyük çalışma ortağımız ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'dır. Başkan İbrahim Burkay ve yönetim ile 7,5 aylık süreçte önemli protokollere imza attık. Mesleki ve teknik eğitim alt yapısının güçlendirilmesini amaç edinen bu projeden de çok faydalı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Destek veren ve projenin yürütülmesine katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA