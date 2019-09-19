Son Dakika Haberleri: Mesleki eğitim sistemine ‘Türk-Alman Model’i önerisi geldi
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Mesleki eğitim sistemine ‘Türk-Alman Model’i önerisi geldi

48 dakika önce

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye'de mesleki eğitime yönelik bir Türk-Alman Model Projesi uygulamak için proje geliştirdi.

Mesleki eğitim sistemine ‘Türk-Alman Model’i önerisi geldi, System.String[]

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye'de mesleki eğitime yönelik bir Türk-Alman Model Projesi uygulamak için proje geliştirdi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:45 
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