Mesleki eğitim sistemine ‘Türk-Alman Model’i önerisi geldi
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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye'de mesleki eğitime yönelik bir Türk-Alman Model Projesi uygulamak için proje geliştirdi.
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye'de mesleki eğitime yönelik bir Türk-Alman Model Projesi uygulamak için proje geliştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:45
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