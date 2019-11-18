Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle düzenlenen "Mesleki Eğitim Van Modeli Çalıştayı" başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, mesleki ve teknik eğitimin güçlü ülke olmanın önemli şartlardan biri olduğunu söyledi.

Genç nüfusu yüksek olan Türkiye gibi ülkelerde mesleki eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Baygüven, şöyle konuştu:

"Hangi eğitimi alırsak alalım hayattaki en önemli aşama üretmek, insanların evine ekmek götürmesidir. Belki de insanların hayattaki en önemli sınavı budur. Herkes kendi işine bakacak. Herkes kendi işini doğru yapıyor mu? Başkasını eleştireceğiz ama önce ne kadar doğru olduğumuza bakacağız. Arkadaşlarımızın gayretli olduğuna inanıyorum. Daha da gayretli olurlarsa ilimizi bir adım öteye götüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise mesleki eğitimde alan ve dalların oluşmasında en önemli kriterlerden birinin istihdam olması gerektiğini belirtti.

Mesleki eğitimin dipsiz bir kuyu olduğunu aktaran Tevke, "Her şeyiyle yaptık, bitti, oldu deme şansımız hiçbir zaman için yoktur. Çünkü mesleki eğitim, devamlı yaşayan, her zaman dünya ile birlikte değişen bir alandır. Bu anlamda çalıştayı çok önemsiyor, gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

DAKA Program Yönetim Birimi Başkanı Mehmet Emin Çakay da üç gün sürecek çalıştayın nitelikli bir rapora dönüştürüleceğini belirtti.

Bu çalışmanın bölgede ortaya koyacakları ileriye dönük planlara katkı sağlayacak önemli bir etkinlik olacağını vurgulayan Çakay, "Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı tüm kalkınma ajansları 2023 vizyonuna bağlı olarak 'geleceğim mesleğim' sloganıyla 2019'da mesleki eğitim çalışmaları, gelişmeleri ve bu alandaki faaliyetleri önemli bir araç olarak ortaya koyuyor. DAKA olarak 4 yıldır mesleki eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi, daha somut daha kısa sürede mesleki eğitimlere, istihdam politikalarına katkı sağlayabilecek çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştay, "Alan/Dal", "Tematik Okul", "Özel Sektör İşbirliği", "Beceri Eğitim/Staj" çalışma masalarının oluşturulmasıyla devam etti.

Van'da mesleki eğitim okullarındaki tüm alan ve dalların sektörlerden gelecek talepler, çevre şartları gibi etkenler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, ihtiyaç duyulmayan alan veya dalların kapatılması, ihtiyaç duyulan alan ve dalların açılması ve şartlara göre kontenjanların belirlenmesi yönünde kararların alınacağı çalıştay 3 gün sürecek.