Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Projesi İçin İlk Adım Atıldı

Atatürk Üniversitesi, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzurum Ticaret Borsası arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme (MEGİP) iş birliği protokolü imzalandı.

Atatürk Üniversitesi, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzurum Ticaret Borsası arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme (MEGİP) iş birliği protokolü imzalandı.



Atatürk Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen MEGİP protokolüne, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü adına Şube Müdürü Halil İbrahim Coşkun, Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği (PERDER) yönetim kurulu üyesi Muharrem Özdemir ve Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ATASEM) Müdürü Prof. Dr. Lokman Turan katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında, nitelikli eleman yetiştirme konusunda sıkıntı çeken işverenlere katkı sağlayacak olan protokol, işverenlerin iş gücü ihtiyacını, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Projesi kapsamında eğitim alan nitelikli iş gücü ile giderilmesi hedefleniyor.



Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde yer alan, iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikteki iş gücünün yetiştirilmesi için üniversite-özel sektör iş birliği üzerine yoğunlaştıklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolünü (MEGİP) imzalamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Söz konusu iş birliği ile Erzurum ekonomisine, istihdamına ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün sağlanmasına katkıda bulunulacağı hususuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, imzalanan protokol kapsamında MEGİP bünyesinde oluşturulan ve Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ATASEM) ile diğer taraf kurumların yetkililerinden oluşan yürütme kurulunun mesleki eğitimin geliştirilmesi için çalışmalar yürütme noktasında ilk adımın atıldığını söyledi.



Rektör Çomaklı son olarak, nitelikli iş gücü istihdamının arttırılması amacıyla taraflar arasında imzalanan protokolün başarılı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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