Mesleki eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki 67 bin 500 öğretmene ölçme değerlendirme eğitimi - Son Dakika

Mesleki eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki 67 bin 500 öğretmene ölçme değerlendirme eğitimi

09.03.2021 09:19
Mesleki eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki 67 bin 500 öğretmene ölçme değerlendirme eğitimi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamındaki okullarda görev yapan 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamındaki okullarda görev yapan 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi verildi.

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde somut adımlar atılmaya devam ediyor. Seçilen okulların alt yapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar belirlenen okullara çok sayıda destek kapsamında 2020 yılında 176 milyon liralık yatırım yapıldı.

Projenin amaçlarından biri olan, bu okullarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi verilmesi kapsamında, birinci aşamada 1000 okulda görev yapan tüm öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi. Bu eğitimler, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan öğretmenler tarafından gerçekleştirildi. Ocak ve şubat ayında verilen eğitimlere 1000 okulda bulunan 40 bin 166 meslek öğretmeni katıldı.

Öğretmenlere yönelik eğitimlerin ikinci aşamasında 1000 okulda görev yapan tüm öğretmenlere yönelik ölçme ve değerlendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimler iki etapta gerçekleştirildi. 13-22 Ocak'ta birinci etapta 37 bin 500 öğretmene "sınıf içi değerlendirme" eğitimi verildi. 22 Şubat-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci etapta ise 30 bin öğretmene "tamamlayıcı (alternatif/yeni) değerlendirme yöntemleri" eğitimleri verildi. Böylece bu iki etapta toplam 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi verilmiş oldu.

107 bin 666 öğretmen mesleki gelişim eğitimi aldı

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında bu okuldaki öğretmenlere yönelik düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerinden şu ana kadar 107 bin 666 öğretmen yararlandı. Böylece bu okullardaki her bir öğretmen en az üç farklı eğitime katılmış oldu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için hayata geçirdikleri "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesinin okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir çalışma olduğunu anlattı.

Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar attıklarını belirten Özer, proje ile ilgili çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini vurguladı.

Projenin hedeflerinden birinin seçilen 1000 okuldaki yönetici ve öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi desteği sağlamak olduğunu hatırlatan Özer, bu amaçla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün fikri mülkiyet ve sınai haklar ile ilgili iki aylık bir eğitim programı düzenlediğini anlattı.

Eğitimden 1000 okulda görev alan 40 bin 166 meslek öğretmeninin tamamının yararlandığına işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"İkinci aşamada ise Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve yeni yaklaşımlara yönelik iki etaptan oluşan bir eğitim programı düzenledi. Eğitimler tamamlandı. Eğitimlerden 67 bin 500 yönetici ve öğretmenimiz yararlandı. Bu sürece katkı veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 il müdürümüze, 81 ilde Ölçme ve Değerlendirme merkezlerinde görev yapan öğretmenlerimize, okul yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mesleki eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki 67 bin 500 öğretmene ölçme değerlendirme eğitimi - Son Dakika


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