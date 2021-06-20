Mesleki Eğitimde Akredite Olan Kurumların Yüzde 75'İ Bakanlığımızdan - Son Dakika

Bakanlık olarak mesleki eğitimde atılan adımların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Ulusal Ajans Erasmus+ Programı çerçevesinde 'Mesleki Eğitim Alanında Akreditasyon' almak için yapılan 264 başvuru değerlendirilerek 80 kurum ve kuruluş Mesleki Eğitim Alanında Akreditasyon'a hak kazandı. Akredite olan 80 kurumun 60'ı MEB'e bağlı kurumlar oldu. Böylece MEB akredite olan birimlerin yüzde 75'ine sahip olarak bu alanda büyük başarıya imza attı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün de akredite olduğu 60 birim arasında 47 il milli eğitim müdürlüğü ve 12 mesleki ve teknik eğitim okulu bulunuyor. Akredite olan 80 kurumun 20'si ise farklı kamu kurumu, sosyal ortak ve şirketten oluşuyor. Erasmus+ Programı çerçevesinde açılan Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu çağrısı ile Akreditasyon'a hak kazanan kurumlar Erasmus kalite standartlarına ve Erasmus planına uyulması koşuluyla 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle hibe alma imkanı elde etti. Akredite edilen okullar arasında Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Erzurum, Karama, Tokat ve Yalova'dan birer, İstanbul'dan iki, Kocaeli'den üç okul yer aldı.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARI'

Konu ile ilgili değerlendirme yapan MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitime son yıllarda yapmış olduğumuz yatırımların ve çok sayıda projenin meyvelerini almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mesleki eğitime akademik olarak başarılı öğrencilerin yönelimi giderek artarken sektörlerle oldukça kapsamlı ve istihdam odaklı iş birliklerimiz de sürekli genişliyor. Eğitim, üretim, istihdam çevrimi artık çok daha güçlü bir noktada. Bugün mesleki eğitimin kalitesini artıracak başarılardan bir tanesine daha şahitlik ediyoruz. Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ Programı çerçevesinde Mesleki Eğitim Alanında Akreditasyon' almak için yapılan 264 başvuru arasında akredite edilen 80 kurum ve kuruluşun 60'ının Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz ve bağlı okullar ve İl milli eğitim müdürlüklerimiz olması çok önemli bir başarı. Böylece 2021-2027 yılları arasında bu çerçevede mesleki eğitim ile ilgili proje yapabilme kapasitemiz oldukça güçlenmiş oldu. Bu süreci başarılı bir şekilde yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, il milli eğitim müdürlüklerimiz ile okul yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. "