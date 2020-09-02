Meslekî eğitimde lise diploması müjdesi - Son Dakika

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişilerin, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabileceklerini duyurdu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitim merkezlerine gönderilen yönerge ile ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişilerin, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekleri bilgisini verdi.

Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği kararın çıktığını belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, "Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telafi dersler ile meslek lisesi diploması alabilecekler. Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11'inci, 12'inci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık imtihanına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler. Üyelerimizin bu imkandan çalışanlarını haberdar etmeleri ve başvuru için İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne yönlendirmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz" dedi. - BURSA