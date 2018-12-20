Son Dakika Haberleri: Mesleki Eğitimde "Maden ve Petrol" Alanlarında Yeni Dönem

Mesleki Eğitimde "Maden ve Petrol" Alanlarında Yeni Dönem

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüyle "maden ve petrol" alanlarında eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tamamında, eğitimin yeniden yapılandırması kararı alındı.

Mesleki Eğitimde
SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüyle "maden ve petrol" alanlarında eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tamamında, eğitimin yeniden yapılandırması kararı alındı.

MEB, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile mesleki eğitimde yeni bir iş birliğine gitti. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız tarafından "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Maden ve petrol alanlarında mesleki eğitim yeniden yapılandırılıyor

Protokol kapsamında, maden ve petrol alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla bu alanlarda eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tamamında eğitim yeniden yapılandırılacak. Öğretim programları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda revize edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ile staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamında yapılmasını, okulların alan öğretmeni, eğitici ve yöneticilerinin hizmet içi ve iş başında eğitimlerinin verilmesini sağlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ayrıca okulların atölye ve laboratuvar ihtiyaçlarının tamamlanmasına destek verecek. Milli Eğitim Bakanlığı, sektörün talepleri doğrultusunda döner sermaye kapsamında üretime katkı sunacak.

Protokol kapsamında, okulların sektör işletmeleriyle koordinasyonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanacak. Bu çerçevede, işletmelerle imzalanacak ek protokollerle öğrencilere burs verilecek.

İş sağlığı ve güvenliği alanında "sanal gerçeklik" yaklaşımı


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden ve petrol alanlarında sanal gerçeklik ortamında iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi amacıyla materyallerin hazırlanmasını, okullarda kullanılmasını ve eğiticilerin bu alanda eğitim almalarını sağlayacak. Böylece mesleki eğitimde sanal gerçeklik yaklaşımının ilk uygulaması da bu alanda gerçekleştirilmiş olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:49 Kaynak: AA

Ekonomi
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