Meslekî eğitimde yenilikçi modeller tartışıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda BEBKA desteği ile Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO ve BUTGEM tarafından düzenlenen 'Mesleki Eğitimde Yenilikçi Modeller Çalıştayı', Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nde (BUTEKOM) gerçekleştirildi.



Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Vasıflı Ara Eleman Yetiştirilmesine yönelik "BUÜ Teknik Bilimler MYO Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi" ve "İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitimde Sanal Gerçeklik Laboratuvarlarının Kurulması ve Uygulamaların Geliştirilmesi" projeleri kapsamında mesleki eğitimde yenilikçi modellerin oluşturulması ve işgücü niteliğinin tespiti amacıyla çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri, meslek Liselerinden teknik öğretmenler, sanayiciler ve BEBKA temsilcileri katıldı.



Mesleki Eğitimde Yenilikçi Modeller Çalıştayı'nda konuşan Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, "Yürütülen projeler kapsamında mesleki eğitimde yenilikçi eğitim modelleri oluşturmaya ilişkin bir dizi faaliyet gerçekleştiriyoruz. Çalıştaya yaklaşık 100 katılımcımız yer aldı. Katılımcılar akademisyen, meslek lisesi öğretmenleri ve sektör temsilcileri olmak üzere 3 farklı gruptan oluşuyor. Çalıştayda 10 hedef konumuz var. Hedef konularını daha önceden yapmış olduğumuz ve yaklaşık 3 ay süren bir saha çalışması ile belirledik. Saha çalışmasında öncelikle anket çalışması yaptık. Bu anketlerde mesleki eğitimin zayıf yönleri, güçlü yönleri, geliştirilmesi gereken hususlar, fırsatlar, tehditler soruldu ve elimizde bir dizi bilgi oluştu" dedi.



Strateji belirlenecek



Karahan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitesi üyelerinin de çalıştaya yoğun katılım sağladığını ifade ederek, "Meslek yüksek okulumuz bünyesinde toplam 18 programda danışma kurulu toplantıları gerçekleştirildi. Tüm bu saha çalışmalarından elde ettiğimiz geri bildirimler ile hedef konuları belirledik ve bugünkü çalıştayımızda da bu belirlenen hedef konularla ilgili tüm katılımcılarımızla birlikte strateji çalışması yapacağız." diye konuştu.



Mesleki eğitimde yenilikçi modellerin oluşturulması hedefi ile Prof. Dr. Mehmet Karahan'ın yönettiği çalıştayda mesleki eğitimde güçlü, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler belirlendi. - BURSA