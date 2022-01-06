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Mesleki eğitimdeki iş birlikleri öğrencilere mezun olmadan iş olanağı sunuyor - Son Dakika

Mesleki eğitimdeki iş birlikleri öğrencilere mezun olmadan iş olanağı sunuyor

06.01.2022 11:10
Mesleki eğitimdeki iş birlikleri öğrencilere mezun olmadan iş olanağı sunuyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan 50 AR-GE merkezi arasındaki Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Lisesinde Samsung Akademi ile yapılan iş birliği ile dijital dünyayı yakından öğrenme fırsatına kavuşan öğrenciler, mezuniyetlerinin...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan 50 AR-GE merkezi arasındaki Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Lisesinde Samsung Akademi ile yapılan iş birliği ile dijital dünyayı yakından öğrenme fırsatına kavuşan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından sektörde iş olanağı buluyor.

Elektrik-elektronik, bilişim teknolojileri, makine ve tasarım teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarım alanlarında eğitim faaliyetleri alanında AR-GE yapmak üzere seçilen ve atölyeleri son teknolojik cihazlarla donatılan lisede, öğretmenler mesleki gelişim eğitimleri aldı, ardından öğrencilerin de dijital dünyadaki yeterlikleri hem staj hem de iş başı eğitimlerle geliştirildi.

Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları çerçevesinde eş değer okullar içerisinde ön planda olan okul, elektrik elektronik, bilişim teknolojileri ile mobilya ve iç mekan tasarımı alanında yapılan üretimlerle 2021 yılında 3 milyon lirayı aşkın ciro yaptı.

Okulun elektrik ve elektronik teknolojisi atölyelerinde teknolojik cihazları tamir etmeyi öğrenen öğrenciler, staj döneminde aylık ortalama asgari ücret tutarında kazanç sağlayabiliyor ve mezun olmadan sektörün aranan elemanı oluyor.

"Malzeme bakımından daha zengin bir şekilde eğitim veriyoruz"

Okulun elektrik ve elektronik teknolojisi atölye laboratuvar şefi Erdoğan Güner, AA muhabirine, atölyelerdeki eğitim faaliyetleri ile elektrik ve elektronik alanında yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Elektrik elektronik teknolojileri alanında endüstriyel bakım alanı, elektrikli ev aletleri, haberleşme, güvenlik ve asansör sistemleri dallarında eğitimlerin verildiğini belirten Güner, 10 yıl önce Samsung firmasıyla yapılan iş birliği çerçevesinde okula beyaz eşya, televizyon, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarlarla ilgili 4 atölye kurulduğunu söyledi.

Güner, bu sayede öğrencilere gelişen teknolojiye uygun olarak cihazların bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi konusunda destek verildiğini dile getirdi.

"Staj döneminde cihazların arasındaki farkları görebiliyor"

Cihazların çalışma sistemlerinin hemen hemen aynı olduğuna değinen Güner, öğrencilerin 12. sınıfa geldiğinde staj döneminde cihazların arasındaki farkları görebildiğini ve cihazla ilgili pek çok şeyi çözümleme imkanı bulduğunu ifade etti.

Güner, firmalardan öğrencilerin staj döneminde ve mezuniyetlerinin ardından istihdam edilmesi talebi geldiğini anlatarak, öğrencilerin mezun olduğunda asgari ücretle işe başladığını ve daha sonra kendilerini geliştirerek yüksek maaş aldığını vurguladı.

Öğrencilerin öğrenme konusunda istekli olduklarını aktaran Güner, "Bir şeyi tamir etmeye, tekrar çalışır hale getirmeye şaşırıyorlar. Bunu öğrendikten sonra ne kadar basit olduğunu görmek onlar için daha şevkli bir şey. İşini daha bir arzuyla yapıyorlar." dedi.

11. sınıf öğrencisi Cemal Batur da kod yazmayı, televizyon tamir etmeyi ve lehim yapmayı öğrenmeye çalıştığını belirterek, "Bunlar gelecekte televizyonların tamirleri için ana unsur olacak. Kodlar ile televizyonlar veya bilgisayarların ana işlemcilerini girebiliyoruz. Burada kendimizi geliştirerek kendimize iyi bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden Tuğçe Korkmaz da atölyelerde ekip halinde çalıştıklarını, gelecek yıl staja başlayacaklarını anlattı.

Ailelerinin de bu duruma çok sevindiğini aktaran Korkmaz, mezun olup ASELSAN'da grev almayı arzuladığını vurguladı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mesleki eğitimdeki iş birlikleri öğrencilere mezun olmadan iş olanağı sunuyor - Son Dakika


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