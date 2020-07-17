Mesleki eğitime özel sektör dopingi - Son Dakika

Mesleki eğitime özel sektör dopingi

Antalya'da Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki proje okulu sayısı ikiye çıkarıldı.

Antalya'da Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki proje okulu sayısı ikiye çıkarıldı. Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden sonra Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi de, oda ve borsaların yönetiminde olduğu Protokol Yürütme Kurulu'nca yönetilecek.

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Türkiye'de özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında mesleki ve teknik eğitime yönelik olarak hayat geçirilen "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu (PYK) dördüncü toplantısını Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'in başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Recep Yıldız, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve ATSO Meclis Üyesi Kenan Çelik katıldı.


Aksu Uçak Bakım, Yeni Proje Okulu


ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden sonra, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Aksu İlçesi'nde bulunan "Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi"nin, Mesleki Eğitim İşbirliği protokolü kapsamına alınarak yeni proje okulu olarak belirlendiğini bildirdi. Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı il teşkilatı ve oda-borsa temsilcilerinin katılımıyla Protokol Yürütme Kurullarının (PYK) oluşturulduğunu ve kurulların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Davut Çetin, Kurulların, yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.


Davut Çetin: "Meslek lisesi eğitimine özel önem veriyoruz"


ATSO olarak meslek lisesi eğitimine özel önem verdiklerini ve okullara destek olduklarını vurgulayan Davut Çetin, "İki yıl önce Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesine taşınan uçak gövdesinin kütüphane, müze ve mini sinema salonu kimliğine dönüştürülmesi için katkı koymuştuk. Bu protokol ile birlikte sorumluluğumuz daha da artıyor. İş dünyası olarak lisemizin sektörün ve gelişen teknolojinin gereklerine uygun mezunlar vermesi için Protokol Yürütme Kurulu Üyesi olarak elimizden gelen katkıyı koyacağız" dedi.


Meslek Liselerinde 'Patent, Faydalı Model ve Tasarım' Dönemi


Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılının temasının "Patent, Faydalı Model ve Tasarım Yılı " olarak belirlendiğini belirten Davut Çetin, patent ve faydalı model kültürünün yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Milli Eğitim İl Müdürlüğü işbirliğinde bilgilendirme seminerleri ve yarışmalar düzenleneceğini söyledi. Davut Çetin şöyle konuştu:


"TOBB, TOBB ETÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği protokolü kapsamında sorumlu olduğumuz meslek liselerinde patent, faydalı model ve tasarım konularında etkinliklerin artırılması, öğretmen ve öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılarak meslek liselerinde patent ve faydalı model geliştirilmesi sürecine destek olunacak."


Mesleki Eğitimde Uzaktan Eğitim Video Çekimleri


Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim faaliyetlerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini belirten Davut Çetin, uzaktan eğitim için gerekli olan donatım, çekim-kurgu-montaj ve video çekimlerinin Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mesleki eğitime özel sektör dopingi - Son Dakika Ekonomi
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