"Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi" Amasya'da tanıtıldı - Son Dakika

Amasya'da, Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) salonunda düzenlenen toplantıda, eğitime yatırımın ülkeye yapılan en iyi yatırım olduğunu vurguladı.

Meslek lisesi eğitimini memleket meselesi olarak gördüklerini belirten Masatlı, mesleki eğitim merkezlerinin ülke ekonomisi ve gençlerin istihdamı açısından büyük önem arz ettiğini, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine büyük katkı sağladığını anlattı.

Meslek lisesi öğrencilerinin niteliğini artırıp gelişimini sağlayarak kalifiye eleman yetiştirmeyi, ülkenin yerel ve ulusal sanayi sistemine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Masatlı, şöyle konuştu:

"Güçlü mesleki eğitim güçlü Türkiye şiarıyla hep birlikte tüm çocuklarımıza dokunacağız. Bu okullardaki öğrencilerimizi ara eleman olarak değil, aranan eleman olarak yetiştireceğiz. Buralardan kalifiye elemanlar, ülkemizin üretim ekonomisine katkı yapan gençlerimiz yetişmektedir. Bu okullara ülkemizin ihtiyacı var. Mesleki eğitim merkezleriyle işletmeler arasında var olan güçlü bağın daha da geliştirilmesi, işletmelerin gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması, işletmelerin mesleki eğitimle ilgili devlet teşviklerinden daha fazla yararlanmalarının sağlanması Milli Eğitim Bakanlığınca önemli görülmektedir. Bu kapsamda Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi başlatılmıştır. İnşallah bu proje hepimizin desteğiyle amacına ulaşacak, ülkemiz ve gençlerimiz için büyük kazanımlara vesile olacaktır."

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül de mesleki eğitim merkezlerinin işleyişinden ve yapılan mevzuat değişikliklerinden bahsederek, mesleki eğitimin önemine değindi.

Geçen yılın "Ahi Evran Yılı" olarak belirlendiğini hatırlatan Akgül, mesleki eğitim merkezlerinin bu anlayışla ara eleman yetiştirdiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Amasya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, esnaf odaları başkanları ve okul yöneticilerinin katıldığı toplantı, projeye ilişkin sunumun ardından sona erdi.