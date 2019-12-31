"Mesleki Teknik Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri" paneli

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle "Mesleki Teknik Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu panel düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panelde MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ açılış konuşması yaptı.

Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Polat'ın yaptığı panelde, Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Mesleki Teknik Eğitimin Niteliğin Arttırılmasında Teorik Bilginin Yanında Uygulamaya Dönük Çalışmalara Yer Verilmesi", Prof. Dr. Hasan Bayındır "Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofislerinin Üniversiteler ve Mesleki Teknik Eğitim Açısından Önemi ve Yeri", Elif Savaş Kaplan, "Dijitalleşmenin Mesleklerin Geleceğine Olan Etkisi Üzerinde Yapılan Çalışmalar" ve Abdullah Ensari, "Mardin OSB ve Mesleki Teknik Eğitime Olan İhtiyaç" konularında sunum yaptı.

Program sonunda MAÜ Rektörü Özcoşar katılımcılara plaket takdim etti.