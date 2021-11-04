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Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika

Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde Çalışmalar Sürüyor

04.11.2021 17:09
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde Çalışmalar Sürüyor

Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesi'nde projelendirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelinen hastanede çalışmaları yerinde inceledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ndeki inşaat çalışmaları Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülüyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın "2019-2024 Aliağa Gelişim Vizyonu" çerçevesinde projelendirilerek Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde başlatılan hastane yatırımı tamamlandığında bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

23 BİN 550 METREKÜP BETON DÖKÜMÜ YAPILDI

Üç Bloktan oluşan projenin C bloğunda son tabliye beton dökümü yapıldı. A ve B Bloklarda betonarme imalatlar, A ve C Bloklarda tuğla duvar ve alçı sıva imalatlarına başlandı. Bugüne kadar 23 bin 550 metreküp beton, 45 bin metrekare kalıp ve 2 bin ton demir işçiliği yapıldı.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR; "ALİAĞAMIZA VE İZMİRİMİZE LAYIK GÜZEL BİR HASTANE KAZANDIRACAĞIZ"

Şantiye sahasına ziyarette bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, proje çalışanları ile birlikte hastanenin tamamlanan bloklarını gezdi. Proje çalışanlarından süreç hakkında bilgi alan Başkan Serkan Acar, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ana binamız olan ve içesinde ameliyathane ile yoğun bakım ünitelerinin olduğu C blokta çalışmalar tamamlanarak duvar ve alçı çalışmalarına başlandı. 8 kattan oluşan B bloktaki çalışmalarımızda beşinci kata kadar geldik. A Bloktaki çalışmalarımız sürüyor. A ve B bloktaki çalışmaları, hava koşulları da müsaade ettiği takdirde, ocak ayının sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Tamamladığımız her bloğa bayrağı asacağız. Kaba inşaatın tamamlanmasının ardından ince işçiliğe başlayacağız. Hedefimiz doğrultusunda her şey yolunda gidiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte Aliağamıza ve İzmirimize layık güzel bir hastane kazandıracağız" dedi.

TAM DONANIMLI HASTANE İSTİHDAMA DOĞRUDAN KATKI SAĞLAYACAK

52 bin 464 metrekare kapalı alana sahip 200 yatak kapasiteli tam donanımlı modern hastane Aliağa'ya olduğu kadar bölgenin de önemli bir sağlık üssü olacak. Tam donanımlı hastanede acil servis, mikrocerrahi, yanık ünitesi, fizik tedavi ünitesi, hiperbarik oksijen tedavi ünitesi gibi önemli birimler yer alacak. Hastalıklara tanı konulması açısından da ülke genelinde önemli bir merkez olacak. Hastane; E87 Uluslararası Karayolu üzerinde ve Kuzey Ege Otoyolu çıkışında bulunmasıyla önemli bir ulaşım bölgesinde yer alıyor. Hastaneye aynı zamanda denizden ve helikopterle ulaşım imkanı da bulunuyor. Hastane, çalışanlarıyla bölgede istihdama doğrudan, yan sektörlerle birlikte dolaylı katkısı olacak. Hastanenin 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Aliağa Belediyesi, Hastane, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika


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