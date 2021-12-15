Üye Girişi
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde Kaba İnşaat Tamamlanma Aşamasına Geliyor - Son Dakika

Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde Kaba İnşaat Tamamlanma Aşamasına Geliyor

15.12.2021 08:12
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde Kaba İnşaat Tamamlanma Aşamasına Geliyor

Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesi'nde projelendirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gündüz, Kamu Ruhsatlandırma Daire Başkanı Ahmet Zengin, Birim Amiri İbrahim Ekinci, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Hüseyin Bozdemir, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Engin Basmacı ile birlikte kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelinen hastanede incelemelerde bulundu.

Hastanenin yapım ve faaliyet aşaması hakkında değerlendirmelerde bulunan heyet daha sonra inşaat sahasını gezdi. Aliağa'nın ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda bir kent olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sanayi yatırımlarının ağırlıkta olduğu Aliağa'da hayata geçirilen Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin bölgeye birçok açıdan önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Hastane kaba inşaatının yapımını Aliağa Belediyesi olarak üstlendiklerini de ifade eden Başkan Serkan Acar, "Bir ilçe Belediyesi olarak elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyduk. İmar uygulamaları ve proje çalışmaları ile birlikte kaba inşaat çalışmalarını iki yıl gibi sürede tamamlıyoruz" dedi.

C BLOK TAMAMLANDI

Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ndeki inşaat çalışmaları Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülüyor. Üç Bloktan oluşan projede C blokta betonarme ve tuğla duvar imalatları tamamlandı. A blokta son kat tabliyesi dökülecek. Tuğla duvar imalatı devam ediyor. B blokta ise betonarme imalatı devam ediyor.

SAĞLIK YATIRIMI BÖLGEYE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın "2019-2024 Aliağa Gelişim Vizyonu" çerçevesinde projelendirilerek Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde başlatılan hastane yatırımı tamamlandığında bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak. 52 bin 464 metrekare kapalı alana sahip 200 yatak kapasiteli tam donanımlı modern hastane Aliağa'ya olduğu kadar bölgenin de önemli bir sağlık üssü olacak. Tam donanımlı hastanede acil servis, mikrocerrahi, yanık ünitesi, fizik tedavi ünitesi, hiperbarik oksijen tedavi ünitesi gibi önemli birimler yer alacak. Hastalıklara tanı konulması açısından da ülke genelinde önemli bir merkez olacak. Hastane; E87 Uluslararası Karayolu üzerinde ve Kuzey Ege Otoyolu çıkışında bulunmasıyla önemli bir ulaşım bölgesinde yer alıyor. Hastaneye aynı zamanda denizden ve helikopterle ulaşım imkanı da bulunuyor. Hastane, çalışanlarıyla bölgede istihdama doğrudan, yan sektörlerle birlikte dolaylı katkısı olacak. Kaba inşaatı Şubat 2022'de tamamlanması hedeflenen hastane 2023'te hizmete girecek.

Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde Kaba İnşaat Tamamlanma Aşamasına Geliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi, Aliağa, İnşaat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde Kaba İnşaat Tamamlanma Aşamasına Geliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'den 15 Aralık raporu! Kar geliyor, İstanbul ve birçok ilde sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor 08:11 Meteoroloji'den 15 Aralık raporu! Kar geliyor, İstanbul ve birçok ilde sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti 08:04 Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor 18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! 16:20 Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı 15:53 Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü 14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor 14:17 Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim 14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim

Son Dakika Haberleri
08:12 Hava muhalefeti: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
08:10 Meteoroloji'den 15 Aralık raporu! Kar geliyor, İstanbul ve birçok ilde sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor
08:05 Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı
08:04 Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti
00:58 Millet İttifakı'na iki parti katılacak, ittifakın adı değişecek iddiası gündemde geniş yer buldu
00:52 "OHAL'e hazırlıklı olun" diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'e AK Parti'den tepki: Kara propaganda
00:23 Enes Ünal, İspanyol ekibinde kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi
00:06 Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, sosyal medya yıkıldı
00:04 Bakan Nebati'nin "Bitersek hep beraber biteceğiz" sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk yorum
23:40 Gael Clicy'den yıllar sonra gelen Galatasaray maçı itirafı
Hava muhalefeti: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi Hava muhalefeti: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi         
08:13
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı         
14:18
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi? Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?         
14:13
Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın         
13:17
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 08:23:56. #1.11#
SON DAKİKA: Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde Kaba İnşaat Tamamlanma Aşamasına Geliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement