"Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve MESEM Temel Atma Töreni" - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de geçen yıl yaşanan deprem öncesi ve sonrasında yapılan çalışmalarda, dayanıksız oldukları gerekçesiyle 83 okulun yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, bu okulların gelecek yıl yapımının tamamlanmasını amaçladıklarını aktardı.

Mesleki eğitimin önemine değinen Köşger, temeli atılan lise projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da organize sanayi bölgelerinin içinde meslek liselerinin açılmasının önemine değinerek, söz konusu lisenin de ara eleman ihtiyacına önemli katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Törene, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, bölgedeki sanayiciler ve öğrenciler katıldı.