"Mesleki ve Teknik Eğitim ile Ekonomik Kalkınma Konferansı" İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika
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"Mesleki ve Teknik Eğitim ile Ekonomik Kalkınma Konferansı" İstanbul'da düzenlendi

24.03.2022 15:10
"Mesleki ve Teknik Eğitim ile Ekonomik Kalkınma Konferansı" İstanbul'da düzenlendi

"Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamındaki "Mesleki ve Teknik Eğitim ile Ekonomik Kalkınma Konferansı" İstanbul'da düzenlendi.

"Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamındaki "Mesleki ve Teknik Eğitim ile Ekonomik Kalkınma Konferansı" İstanbul'da düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye'deki mülteciler için mali yardım fonu kapsamında finanse edilen, Alman Kalkınma Bankası (KFW) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile uygulanan proje doğrultusunda Dedeman Otel'de düzenlenen konferansta, "Üretim İstihdam Ekosisteminde Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeri" ile "Mesleki ve Teknik Eğitimin Sosyoekonomik Statüsü" panelleri de yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğünün, Milli Eğitim Bakanlığının genel yol haritası içerisinde mesleki eğitimin gelişimi noktasında büyük bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bu çalışmaların, Bakanlığın mesleki eğitimle ilgili yeni vizyonu doğrultusunda her geçen gün yol katederek devam ettiğini ifade eden Yazıcı, eğitimin, üretimin ve istihdamın birlikte ele alındığı çok yönlü projelerin ve katkıların ardı ardına geldiğini anlattı.

Yazıcı, meslek eğitimin gelişiminin farklı bileşenleriyle beraber sürdüğüne dikkati çekerek, "Bu bileşenler içerisinde SEUP da meslek liselerinin özellikle meslek eğitimi yoluyla sosyal ve ekonomik uyumu, bütün öğrencilerimizi içerisinde bütünleştirecek şekilde çok sistematik bir yaklaşımla sürdürülüyor. Bu bağlamda eğitimin çok önemli bileşeni olan eğitimdeki fiziksel eğitim ortamlarının geliştirilmesi büyük bir öneme sahip." dedi.

Öğrencileri bütüncül bir anlayışla yetiştirmek için okullardaki kütüphaneler, sanat atölyeleri ve spor ortamlarının bütünlük içerisinde ele alınması gerektiğini dile getiren Yazıcı, "SEUP'un ele aldığı çok yönlü gelişim, bence meslek eğitimi okullarımızda da ayrı bir boyutta önemle devam ediyor. İstanbul'umuzda da birinci uygulamada 13 okulumuz bu kapsamda çok nitelikli bir şekilde ele alındı ve bu süreç tamamlandı. Şu anda da 5'i İstanbul'da 55 okulumuzda bu proje uygulanıyor." diye konuştu.

Konferansa, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Türkiye'deki Mültecilere Mali Yardım Aracı Bölüm Başkanı Libor Chlad ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve sivil toplum örgütlerinin bazı temsilcileri katıldı.

SEUP'ta pilot iller belirlendi

Türkiye'de misafir edilen geçici koruma altındaki Suriyeli gençler için 2017'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan projede, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana ve Hatay gibi pilot iller Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları şehirlere göre tercih edildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bu projeyle geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu sağlamayı amaçlıyor.

Öğrencilerin servis, öğlen yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılanan proje kapsamında, öğrencilerin kaynaşması için ortak sosyal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Hem geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin hem de Türk öğrencilerin (14-17 yaş) istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştiriyor, mesleki eğitime teşvik ediyor. Böylece Türkiye'nin nitelikli iş gücünün artırılması hedefleniyor.

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Ekonomik Kalkınma, Avrupa Birliği, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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