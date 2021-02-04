"Mesleki ve teknik eğitim konusunda iş gücü ortaya çıkarmak asli görevlerimiz arasında yer alıyor" - Son Dakika

"Mesleki ve teknik eğitim konusunda iş gücü ortaya çıkarmak asli görevlerimiz arasında yer alıyor"

04.02.2021 13:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mesleki ve teknik eğitim konusunda iş gücü ortaya çıkarmak, eğitim ve ekonominin bağlantısını güçlendirmek ve bunu da demokrasi ile taçlandırmak bizim asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Mesleki ve teknik eğitim sürdürülebilir insani bir gelecek için kritik bir vazifeyi barındırıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol, belirlenen okulların özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları kapsamına alınması, okulların atölye ve laboratuvarlarının donatılması/desteklenmesi, mesleki derslerde ihtiyaç olması halinde Liman Başkanlığı bünyesinde görev yapan denizcilik eğitimi almış personel vasıtasıyla destek sağlanması gibi konuları içeriyor.

İmza töreninde konuşan Bakan Selçuk, eğitimin bileşenleri içerisinde mesleki ve teknik eğitimin çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Tarihsel olarak da, güncel olarak da çok ayrı bir yeri var. İşte tam da bu noktada mesleki ve teknik eğitim konusunda iş gücü ortaya çıkarmak, eğitim ve ekonominin bağlantısını güçlendirmek ve bunu da demokrasi ile taçlandırmak bizim asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Mesleki ve teknik eğitim sürdürülebilir insani bir gelecek için kritik bir vazifeyi barındırıyor. Elbette takdir edersiniz ki mesleki eğitim kendi bünyesinde çağın ihtiyaçlarını, sektörün gereksinimlerini doğrudan doğruya barındırmalı, aksi halde sahici bir eğitim vermemiş oluruz. Verdiğimiz eğitim boşa dönen bir kasnak gibi hareket etmeye devam eder. Bu ihtiyaçları tespit etmek, çocukların gereksinimlerini saptamak ve bu doğrultuda da eğitim içeriğine dönüştürmek, ihtiyaçlara göre sektörlerin talebine göre dönüştürmek bizim vazifemiz. İşte tam da vazifemiz için bugün buradayız" diye konuştu.

"KATMA DEĞERİ ARTIRMAK VE DAHA YÜKSEK BİR FAYDA TEMİN ETMEK İÇİN ÇAĞIN RUHUNU OKUYUP GEREKEN DEĞİŞİKLİKLERE DERHAL İMZA ATMAMIZ GEREKİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile ekip ve çalışanları ile neye ihtiyaç varsa onu yapma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Özellikle mesleki ve teknik eğitimde iş öncelikli okulların açılması ve bu okullar sayesinde de çocuklarımızın mezun olur olmaz ilgili sektörlerle buluşturulması konusunda çok özel bir çalışma diye düşünüyoruz. Bu maksatla geliştirdiğimiz yüzlerce protokol var. Bu protokollerinde takibi noktasında çok mutluyuz çünkü ortaya çıkan gelişmeler bizi sevindiriyor. Yani bu protokolleri yapıp da bırakmak değil, bunların sürecinin nasıl olduğu, gidişatın nasıl olduğu herhangi bir problemin yaşanıp yaşanmadığı suallerinin sorulması ve gereğinin yapılması söz konusu. Bu çerçevede mesleki eğitimin bileşenlerinden bir tanesi de bu deniz ticareti ile ilgili. Ülkemiz bu sektörün gelişmesi için hiçbir noksanlığa haiz değil. Yani bir ülkede bu sektörün gelişmesi için olması gerekenlerin belki fazlası var. İşte böyle bir durumda katma değeri artırmak ve daha yüksek bir fayda temin etmek için bizler çağın ruhunu okuyup gereken değişikliklere derhal imza atmamız gerekiyor. Dünya ticaretinin çok büyük bir kısmının deniz vasıtasıyla yapıldığını düşünürsek bunun aynı oranda bizim okullarımıza yansıması, bizim mesleki eğitime ve mesleki yeterliliklere yansıması gerekiyor. Bunun için de Bakanlığımız bünyesinde denizcilik sektöründe çalışmak üzere yüksek teknoloji ile donatılmış iş gücü meselesi bizim en öncelikli meselelerimizden bir tanesi" şeklinde konuştu.

"LİMAN BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN DENİZCİLİK EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL BİZİM EĞİTİMİMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Selçuk, 48 tane mesleki eğitim okulu olduğunu ve bunların tamamının iş ve işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde olduğunu belirtti. Selçuk, ayrıca ihtiyaç duyulduğu halde Liman Başkanlığı bünyesinde görev yapan denizcilik eğitimi almış personelin eğitimlere katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bunlardan 6 tanesi ile ilgili olarak bugün bu protokole imza atıyoruz. Bu 6 mesleki ve teknik Anadolu lisemizde yapılacak değişim ve dönüşümün protokolü bugün imzalanacak. Denizcilik eğitimi veren okullarımızda müfredat eğitim materyallerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile belirlenmesi. Niye beraber belirleniyor? Çünkü eğitimciler olarak sektörün en öncelikli ihtiyaçlarını belki öngöremeyebiliriz. Makine teçhizattaki eğitim içeriğindeki farklılıkları belki izlemekte gecikebiliriz. İşte bu ihtiyacı karşılamak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın birikimine, tecrübesine ihtiyacımız var. İşte bu ihtiyacı karşılamak için de birlikte yabancı dil ağırlıklı okullar kuruyoruz. Buranın altını çiziyorum niye? Çünkü denizcilik sektörü demek yabancı dil demek. Bizim çocuklarımızın çok rahat bir şekilde yabancı dil ağırlıklı okullardan başarıyla mezun olması elbette mümkündür. Meslek derslerinde denizcilikle ilgili ihtiyaç duyulması halinde Liman Başkanlığı bünyesinde görev yapan denizcilik eğitimi almış personel bizim eğitimimize katkı sağlayacak. Sadece kendi öğretmenlerimiz ve eğitim kadromuzla değil, ilgili sektörün ustalarıyla, bu konuda eğitim almış tecrübeli uzmanlarıyla birlikte eğitim vermeyi de içeren bir yaklaşım bu. Yardımcı olacak. İlgili sektörün ustalarıyla birlikte eğitim vermeyi de içeren bir yaklaşım bu" ifadelerine yer verdi.

İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanmasının ne zaman başlayacağı sorusu üzerine, "Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden birtakım görüşmeler oldu. Bu hususta planlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor" dedi.

(Mustafa Cenik - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Denizcilik, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Mesleki ve teknik eğitim konusunda iş gücü ortaya çıkarmak asli görevlerimiz arasında yer alıyor' - Son Dakika


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