Son Dakika Haberleri: “Mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm başlayacak”

“Mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm başlayacak”

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin ülke ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede önem taşıdığına vurgu yaparak, önümüzdeki günlerde bu konuda büyük bir dönüşüm yaşanacağını söyledi.

“Mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm başlayacak”, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin ülke ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede önem taşıdığına vurgu yaparak, önümüzdeki günlerde bu konuda büyük bir dönüşüm yaşanacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:05 

Ziya Selçuk, Ekonomi
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