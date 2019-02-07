“Mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm başlayacak”
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin ülke ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede önem taşıdığına vurgu yaparak, önümüzdeki günlerde bu konuda büyük bir dönüşüm yaşanacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin ülke ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede önem taşıdığına vurgu yaparak, önümüzdeki günlerde bu konuda büyük bir dönüşüm yaşanacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:05
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