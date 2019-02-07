“Mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm başlayacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin ülke ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede önem taşıdığına vurgu yaparak, önümüzdeki günlerde bu konuda büyük bir dönüşüm yaşanacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin ülke ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede önem taşıdığına vurgu yaparak, önümüzdeki günlerde bu konuda büyük bir dönüşüm yaşanacağını söyledi.

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