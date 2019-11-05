Son Dakika Haberleri: Mesleki ve teknik eğitimde iş birliği konuşuldu
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Mesleki ve teknik eğitimde iş birliği konuşuldu

7 saat önce

DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında mesleki ve teknik eğitimde iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Mesleki ve teknik eğitimde iş birliği konuşuldu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında mesleki ve teknik eğitimde iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.


Düzce'de eğitim yapan mesleki eğitim okullarındaki öğrencilerin, özel sektörün istediği teknik eleman olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında "Mesleki Eğitimde İş Birliği" toplantısı yapıldı. Toplantıda özel sektörün ve Düzce Üniversitesinin ilgili birimlerinin bilgi ve birikimlerini meslek liselerine aktarmalarıyla ilgili yapılacak çalışmalar, iş başında yetişme eğitimleri, donatım desteği gibi konular ele alındı. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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