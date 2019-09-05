Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, ORAN Kalkınma Ajansı ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında meslek lisesi öğrencilerine yönelik bir protokol imzalandığını söyledi.

Çakır, Türkiye'de en büyük ihtiyaçlardan birinin ara eleman olduğunu, bu konuda büyük sıkıntı yaşandığını belirtti.

Eğitime verdiği destekten dolayı ve yapılan çalışmalardan dolayı ORAN Kalkınma Ajansı'na ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü tebrik eden Çakır, "Protokol kapsamında yapılan çalışmalarla meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz öz güvenlerin, iş yapma bilgi ve kabiliyetlerini artıracaklar. Gerektiğinde Türkiye'de ün yapmış büyük üretim merkezlerine gidecekler, orada sistemin nasıl yürüdüğüne ilişkin görsel bilgiye de sahip olacaklar. Diğer taraftan yazılım konusunda da bilgi sahibi olacaklar." dedi.

Çakır, bu tür çalışmaların meslek liseleri açısından çok büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Öğrencilerimizin okulda eksik kalan taraflarını bu şekilde ORAN Kalkınma Ajansı ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol ile gidermeye çalışacağız. İnşallah Yozgat'ımız için faydalı olur. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Yozgat Valisi Kadir Çakır tarafından imzalandı.