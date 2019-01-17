Mesleki ve Teknik Eğitimin Sanayi ile Bütünleşmesi" Çalıştayı

İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür, "Yetiştirdiğiniz bir öğrencinin gittiği şirket, 'Bu çocuğun nitelikleri bizim şirketimizde çalışmaya uygun değil' dediği anda, sizin yaptığınız mesleki eğitimin hiçbir anlamı kalmıyor.

İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür, "Yetiştirdiğiniz bir öğrencinin gittiği şirket, 'Bu çocuğun nitelikleri bizim şirketimizde çalışmaya uygun değil' dediği anda, sizin yaptığınız mesleki eğitimin hiçbir anlamı kalmıyor. O zaman çok pratik bir düşünceyle, onu birlikte yapmanız, tesis etmeniz lazım. Siz, onu birlikte yetiştirirseniz o zaman sektör size, 'Bu benim istediğim adam değil' diyemeyecek." dedi.



Gür, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) iş birliğinde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitimin Sanayi ile Bütünleşmesi" çalıştayının açılışında, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) mesleki ve teknik eğitim alanındaki ana politikasının sektörle birlikte bir mesleki teknik eğitim entegrasyonu sağlayarak ilerlemek olduğunu söyledi.



Çalıştay kapsamında tartışılacak sorular arasındaki "Okul ve sektör iş birliklerinde neler yapılabilir?" başlığını hayati olarak önemsediklerini söyleyen Gür, mesleki eğitim alanındaki çalışmaların merkezinde de bu konunun yer aldığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Yetiştirdiğiniz bir öğrencinin gittiği şirket, 'Bu çocuğun nitelikleri bizim şirketimizde çalışmaya uygun değil' dediği anda, sizin yaptığınız mesleki eğitimin hiçbir anlamı kalmıyor. O zaman çok pratik bir düşünceyle, onu birlikte yapmanız, tesis etmeniz lazım. Siz, onu birlikte yetiştirirseniz o zaman sektör size, 'Bu benim istediğim adam değil' diyemeyecek çünkü siz onu sektörle birlikte yapıyor olacaksınız."



Gür, öğretmenlerin yeterliliklerinin güçlendirilmesi ve eğitimlerinin verilmesi hususunu sektör dışındaki hiçbir unsurla hayal edemediğini dile getirerek, "Sektörden başka hiçbir formül ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim öğretmenini yetiştirmeye yetmez. Dünyaya baktığınızda öğretmen yeterliliklerini sektörle değiştiriyorlar. O zaman öğretmen yeterliliklerini sektörle birlikte değiştiriyorsanız, donanımlarda sektöre ihtiyacınız varsa, o zaman sektörsüz bir mesleki eğitimi de bundan sonra hayal etmemeniz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



SAHA'yla organize ettikleri çalıştayın çarpanlarının kendilerini çok ilgilendirdiğini vurgulayan Gür, "O çarpan etkisini oluşturduğumuzda, özellikle özel sektörde entegrasyonu çok hızlı bir şekilde güçlendirdiğimizde, mesleki ve teknik eğitim de çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecek." şeklinde konuştu.



"Amaç başarı hikayelerinin tüm sektörlere yayılması"



SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da derneklerinin, Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi olduğunu söyledi.



Türkiye'de son 15 yılda gelişmekte olan savunma sanayisindeki milli teknoloji hamlesinin bir parçası ve destekçisi olmak için çalıştıklarını dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:



"Türkiye'de savunma sanayinde çok ciddi bir atılım vardı. Özellikle 2002 yıllarında savunma ihtiyaçlarımızın yüzde 80'i yurt dışından ithal ediliyordu. Ancak ülkede, 'Biz bu teknolojiyi milli olarak geliştireceğiz, kendi insanımıza güveneceğiz' iradesi kondu. Bir anda yurt dışından ithalatlar kesildi ve kaynaklar yurt içi firmalara verilmeye başlandı. SAHA İstanbul olarak mesleki eğitimde tüm Türkiye'ye model olacak şekilde bir çalışma içerisine girmek istiyoruz."



Bayraktar, insansız hava aracı konusundaki başarılara da değinerek, "Türkiye olarak savunma sanayisinde önemli başarı hikayeleri var ve amaç bu başarı hikayelerinin tüm sektörlere yayılması. Bunu da gerçekleştirebilmek için en önemli bileşen yetişmiş insan kaynağı." dedi.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın da gençlere yönelik eğitim desteklerinin olduğuna işaret eden Bayraktar, eğitim faaliyetleri kapsamında geçen yıl düzenlenen Teknofest'i gelecek yıl Atatürk Havalimanı'nda yapacaklarını kaydetti.



Çalıştay hakkında



Çalıştay kapsamında, Türkiye'deki savunma, havacılık ve uzay projeleri için ana sistem, alt sistem, bileşen üretimi için teknoloji ve hizmetler geliştiren kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için yapılması gerekenler ele alınacak.



Bu çerçevede, mesleki ve teknik eğitimin toplumsal algısının yükseltilmesi, öğrenci niteliklerinin artırılması, öğretmen yeterlikleri ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarının desteklenmesi, teknolojik altyapı ve donanım eksikliklerin giderilmesi ile alanında istihdamın yükseltilmesi için tespitler, ihtiyaçlar, öneriler ve mevcut iyi örnekler üzerinde durulacak.



Çalıştay raporları sonrasında tespit edilen ihtiyaçların giderilmesine yönelik pilot çalışmaların başlatılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer Bakanlıklar ve SAHA grubunun üst düzey yetkililerinin katılacağı ikinci bir toplantı düzenlenecek.



Çalıştayda, "Mesleki ve Teknik Eğitim Alan Öğrencilerin İş Piyasası İhtiyaç ve Taleplerine Göre Beceri Kazandırılması ile Yüksekokul ve Fakültelere Yerleştirilmesinde Stratejiler", "Mesleki ve Teknik Eğitime Öğrenci Seçiminde, Temel Eğitimde Uygulanacak Yöntemler ve Yaklaşımlar", "Mesleki ve Teknik Eğitimde Teknoloji Transferi ve Ahilik Kültürü Adaptasyonunda Öğretmen Yeterlilikleri", "Mesleki ve Teknik Eğitimdeki Fiziki Altyapı ve Donanımın Gelişen Teknolojiyle Uygun Olarak Güncellenmesi ve Döner Sermaye Üretimi", "Mesleki Teknik Eğitime ve Öğrencilerine Yönelik Olumsuz Toplumsal Algı" ve "İş Piyasasının İstek ve Beklentilerine Uygun Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirilmesinde Okul-Sektör İş Birlikleri, İşletmelerde Mesleki Eğitim, Ücret ve İstihdamda Tarafların Görevleri" konuları ele alınacak.

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