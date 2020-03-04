Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Atölyesi Projesi İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Atölyesi Projesi İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika

Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Atölyesi Projesi İçin İmzalar Atıldı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Projesi hazırlandı.

Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Atölyesi Projesi İçin İmzalar Atıldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Projesi hazırlandı.


Hazırlanan proje kabul edilmesinin ardından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Yakupoğlu'nun katılımı ile projenin imza töreni yapıldı. Toplam bütçesi eş finansmanlarla beraber 1.6 milyon lira olan proje kapsamında Düzce Çalışma ve İş Kurumu ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'da çeşitli konularda projeye destek verecek. Proje kapsamında, özel eğitimdeki üstün yetenekli bireyler ile Down Sendromlu, Otizm Spektrum bozukluğu olan ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan bireylere yönelik tam donanımlı atölyeler kurulması, yararlanıcılara eğitimler verilmesi, eğitici eğitimleri, ulaştırma hizmetleri için servis aracı tedariki, online randevu ve takip sistemlerinin kurulumu gibi bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Projede alt yapı bileşeni olarak Down Sendromlu, Otizm Spektrum bozukluğu olan ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinden mezun olmuş, örgün eğitim dışına çıkmış engelli bireylerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, ileri düzey mesleki beceriler kazandırmak amacıyla merkez bünyesinde "Mesleki Yaşam Atölyesi" oluşturulacak.


Temel bilim test merkezi oluşturulacak


Projede üstün yetenekli bireylere yönelik, örgün eğitimin içinde veya dışında, her yaş grubunda, yeteneği bilimsel yöntemlerle tanılanmış veya tanılanamamış ancak üretken, keşfetme, araştırma, yeni ürün ortaya koyma, icat yapabilme becerileri gelişmiş bireylerin, gelişmiş ekipmanlarla donatılmış atölyelerden yararlanma imkanı bularak, çalışmalarını somut hale getirecek prototipler geliştirebilecekleri "İnovatif Çözüm Atölyesi" ve bu atölye ile ilişkili "Temel Bilimler Test Merkezi" oluşturulacak. Bu atölyeler öncelikli olarak, sanayi sektörü başta olmak üzere, tekstil, enerji, bilişim sistemleri, savunma ve havacılık teknolojileri, elektronik, çevre ve geri dönüşüm, güvenlik ve otomotiv gibi geleceğe damgasını vuracak sektörlerde, üstün yetenekli özel bireylerin yeteneklerinden ve beyin güçlerinden azami istifade etmek düşüncesi ile ortaya çıktı. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandı
Rusya'dan Türkiye'ye üstü kapalı mesaj! 93 Harbi'ni hatırlattılar Almanya, Esed Rejimi'ni destekleyen Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulanmasını önerdi Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:29:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Atölyesi Projesi İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]