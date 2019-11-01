Mesleki yeterlilik belgelerini aldılar

Muğla'nın Milas ilçesinde, Sorumlu Emlak Danışmanlığı ve Motorlu Araçlar Alım Satım Sorumlusu (Galericilik) sınavında başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Belgelerini yapılan törenle aldılar.



Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Milas Gayrimenkul Ofisinde yapılan belge dağıtım törenine Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Şükrü Ayyıldız, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, TÜRKSİAD Ticaret ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanvekili ve EMFED Danışma Kurulu üyesi İbrahim Köksal, TÜRKSİAD Genel Sekreteri ve EMFED Emlak Müşavirleri Federasyonu Delegesi Mehmet Tevfik Erdinç ile TÜRKSİAD Başkanı ve EMFED Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kariyer Belgelendirme Muğla Sınav Koordinatörü ve Başarı Anahtarı Mesleki Eğitim Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu Kurucusu Mehmet Sert ile GHO Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı yöneticileri, STK yöneticileri, muhtarlar, emlak ve otomotiv sektöründen temsilciler ve davetliler katıldı.



Törenin açılış konuşmasını TÜRKSİAD Başkan Vekili İbrahim Köksal yaparak emlak danışmanlığı mesleğinin gelişimi, yurt dışındaki uygulamaları, taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelikler hakkında bilgilendirdi.



Başarı Anahtarı Mesleki Eğitim Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu kurucusu Mehmet Sert, Muğla'da en çok sınav yapan kurum olma özelliğinden bahsederek "bu alanda üç yıldır yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Muğla ve çevre illeri kapsayacak şekilde bir sınav ve belgelendirme alanı oluşturduk. Muğla'nın ilçeleri ile Aydın ve değişik il ve ilçelerden sınava gelen adaylarımıza mesleklerini tescilleyebilmeleri adına ve ayrıca sınav yaptığımız alanlarda kendi iş yerini açacaklar ile bu sektörlerde çalışacaklar için sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kurumumuza olan yoğun ilgiden ve güvenirlikten dolayı memnunuz. Verdiğimiz belgeler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylı TÜRKAK'tan akredite edilmiş kurumlar ile açmış olduğumuz sınavlar neticesinde alınan Mesleki Yeterlilik Belgeleri, EUROPASS Sertifika eki ile yurt dışında da çalışma imkanı bulunan uluslararası mesleki belge" dedi.



Sınavların organizasyonunda ve koordinasyonunda destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Sert, daha sonra sözü GHO Milas Gayrimenkul Brokeri Şenol Sandal'a bıraktı.



Sandal ev sahibi olarak konuklarını ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gayrimenkul sektöründe Milas'ta 24 yıl mesleki hayatımı sürdürüyorum. Her müşterimiz bizim referansımız olup aslında bizim reklamımızı yaparak marka elçimiz oldular. Ofisimizin ve işletmemizin ana sermayesi dürüstlük, doğruluk ve samimiyettir. Bugüne kadar ne kazandıysak dürüst yaklaşımımızdan güler yüzümüzden doğru bilgilerle müşterilerimize doğru bilgilendirmemizden kaynaklandı ve bugün Milas bölgesinde en çok müşteri ve gayrimenkul portföyüne sahip ofisiz" dedi.



Programa katılan ve kısa bir konuşma yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise, mesleki eğitimin önemli olduğuna değinerek, kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.



Son konuşmacı olarak söz alan Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız, tüm katılımcılara teşekkür ederek, mesleklerde dürüstlüğün önemine dikkat çekti.



"Satacak olduğunuz gerek gayrimenkul gerek otomotivlerde satış fiyatının üzerine fazladan fiyat eklemeyiniz" diyerek belge alanlara uyarıda bulunan Ayyıldız, "Gerek gayrimenkul gerek otomotivler de fiyatı ne ise o bedel üzerinden satışa çıkarınız. Bildiğiniz gibi bu mesleklerde yönetmelikler çıkıncaya kadar hep şüpheyle tereddütle bakılıyordu. Müşteriler acaba kazıklanıyor muyuz gibi düşünceler taşıyorlar ve emlakçı ve galericilerden kaçmaya çalışıyorlardı. Devletimizin ve hükümetimizin yapmış olduğu düzenlemelerle ve çalışmalarla çıkan yönetmelikler gereğince bu mesleklere bir disiplin geldi ve yetki belgesi uygulaması da yürürlüğe girerek sorumlu meslek mensupları unvanı da eklendi. Bu sizlere ayrıca bir sorumluluk taşımanız gerektiği anlamına geliyor.



Bugün müşteri elindeki mobil cihazla bütün fiyat ve ürün paradigmalarını elde edebiliyor. Rekabet içimizde yaşıyor. Müşteri kelebek gibi incitmeye ve kaçırmaya gelmiyor. Bu her iki mesleğin unvanında danışman olarak ifade ediliyor. Danışman bir işte uzman tam donanımlı bilgili anlamı taşıyor. Kendinizi daima yenileyin ve bu alandaki yayınları yazıları, kanunları sektördeki gelişmeleri takip edin. Yönetmelikler tabi ki işin ana hatlarını oluşturuyor" diyerek ama halen bu sektörlerde alınacak çok yolun olduğunu belirtti.



Yapılan konuşmaların ardından belge törenine geçildi. Belge almaya hak kazanan adayların mesleki yeterlilik belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.



Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda TÜRKSİAD Başkanı Mehmet Sert tarafından girişimciliğin gelişmesinde esnaf ve sanatkarlar ile müteşebbisler adına yapmış olduğu destek ve katkılardan dolayı Muğla Esnaf ve Sanatkarları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız'a, ülkemizin, bölgemizin ve ilçemizin eğitim ve öğretim alanında yakalamış olduğu başarılarda yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğu değerli çalışmalarından dolayı Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'a, girişimciliği destekleyerek kurumlar arasında işbirliklerini geliştirerek, yeni mesleklerin ilçemizde yaygınlaşmasını sağlayarak girişimciliğin çoğalmasına yapmış olduğu katkılardan dolayı Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram'a, belge dağıtım töreninde ev sahipliği yaparak hem kurumunun taşınmaz ticareti yetki belgesini alan hem de personellerini belgelendiren Milas Gayrimenkul Brokeri Şenol Sandal'a Muğla otomotiv sektöründe oto galericilik mesleğini yapan emekli polis memuru İhsan Tuncalp'e ve Ortaca'da motorlu araçlar alım satım hizmetleri alanında galericilik yapan Bayram Çengel'e plaketleri verildi. - MUĞLA