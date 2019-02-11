Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınav Ücretleri Aso'dan

2018 yılında üyesi olan firmalarda çalışan binden fazla işçinin zorunlu mesleklerdeki bir milyon lirayı bulan mesleki yeterlilik belgesi sınav ücretlerini ödeyen Ankara Sanayi Odası, 2019 yılında da bu ücretleri ödeme kararı aldı.

2018 yılında üyesi olan firmalarda çalışan binden fazla işçinin zorunlu mesleklerdeki bir milyon lirayı bulan mesleki yeterlilik belgesi sınav ücretlerini ödeyen Ankara Sanayi Odası, 2019 yılında da bu ücretleri ödeme kararı aldı. Branşlara göre 500 ile bin 250 TL arasında yer alan sınav ücretleri, firmaların işçileri adına müracaatı ile bu yıl da ASO tarafından ödenmeye devam edecek.



Bilindiği gibi zorunlu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışan ile işveren ve işveren vekilleri kanuna muhalefetten dolayı çalıştırdığı her personel başına 2019 yılı için 775 TL idari para cezasına çarptırılıyor.



İş gücünün niteliğinin yükseltilmesi ve mesleki eğitim konusunda çok sayıda proje gerçekleştiren ASO, çalışanların becerilerinin belgelendirilmesi konusunda uzun süredir önemli çalışmalar yürütüyor. ASO 1. OSB ve 2. OSB'de iki adet Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (ASO METES) kuran Ankara Sanayi Odası, bu merkezlerde kuruluşundan bu güne kadar 10 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi. ASO 2018 yılı Temmuz ayında aldığı kararla toplam 34 meslek içinde yer alan zorunlu mesleklerin sınav ücretlerini üyeleri adına ödemeye başladı. Uygulama bu yıl da sürdürülecek.



Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi gerektiğini yıllardır vurguladıklarını belirten ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Mesleki eğitimle ilgili çok sayıda projemizin yanı sıra, çalışanların becerilerinin belgelendirilmesi konusunda da iki merkez kurduk. ASO 1. OSB ve 2. ve 3. OSB'de kurduğumuz Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezleri (METES) ile sadece Ankara'ya değil tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Büyük bölümü belge zorunluluğu getirilen mesleklerle ilgili sınav yapan bu merkezlerde başarılı olamayan çalışanlarımızı da yeni kurduğumuz ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) kanalıyla eğiterek sınavlara hazırlıyoruz" dedi.



Özdebir, bu ücretleri ASO tarafından ödeyerek hem belgeli çalışan sayısını artırmayı, hem de üyelerin üzerindeki yükleri bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.



Sincan 1. OSB'de yer alan ASO METES ile Temelli ve GERSAN Sanayi Sitesindeki test merkezleriyle hizmet veren ASO 2. ve 3. OSB METES'ler de mesleki yeterlilik belgesi verilen zorunlu meslekler şöyle:



Çelik kaynakçısı (MIG, MAG, TIG, Elektrotla ark ve Oksi-asetilen kaynakları) Lazer Kesim, Plazma Kesim, Abkant Pres, Pres, Punch Pres, Açık Profil Çekme (Rollform), Asansör Montajcısı, Asansör Bakım ve Onarımcısı, Hidrolik-Pnömatikçi, Makine Bakımcısı, Makine Montajcısı, Sac Kesme-Dilimleme, Giyotin Makas, Oksi-Gaz Kesim, Profil Kesim, Kavis Verme Makineleri, CNC Programcısı, NC/CNC Tezgah İşçisi, Tornacı, Frezeci, Elektrik Pano Montajcısı, Otomasyon Sistemleri Montajcısı.



ASO METES'de belge verilen diğer meslekler ise şunlar:



Taşlama Tezgah İşçisi, Otomasyon Programcısı, Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı, Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı. - ANKARA

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