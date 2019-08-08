Son Dakika Haberleri: "Mesleki Yeterlilik Belgesi" uyarısı
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"Mesleki Yeterlilik Belgesi" uyarısı

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım, satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu getirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım, satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu getirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 13 Ağustos'a kadar yetki belgesi alması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik 13.02.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi itibari ile ikinci el motorlu kara taşıtı, ticareti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için 13 Ağustos'a kadar yetki belgesi alması gerekmektedir. Yetki belgelerini almak için https://ietts.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruda bulunulması gerekmektedir."
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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