-"Emlakçılık için lise diploması şart" - Son Dakika

-"Emlakçılık için lise diploması şart"

06.01.2021 13:08

-"Emlakçılık için lise diploması şart" Mesleki yeterlilik şartları zorlaştı Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, "Emlakçılardan bahsettiğimizde 2020'nin Haziran ayından önce açanlar her türlü diplomayla açabiliyorlardı.

-"Emlakçılık için lise diploması şart"

Mesleki yeterlilik şartları zorlaştı

SİNOP - Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, "Emlakçılardan bahsettiğimizde 2020'nin Haziran ayından önce açanlar her türlü diplomayla açabiliyorlardı. Şu anda lise ve üstü dengi okullardan mezun olanlar açabiliyorlar" dedi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, mesleki yeterlilik belgesi alma uygulamasında yeni şartların yürürlükte olduğunu belirtti. Meslek yeterlilik belgesi alınması hususunda yaptıkları çalışmaları anlatan Haydar Gündoğdu, "Şu anda Sinop'ta emlakçılarımızın yüzde 80'i 90'ı aldı. Oto galerici esnaflarımızın da çoğu aldı. Hala da müracaatlar var. Danışman firmalarımız var belgelendirme firmaları bunlara kurs açtırıyoruz. 10 kişinin üzerinde olduğunda açılıyor ve sınav oluyorlar. Bunun akabinde başarılı olduklarında 1 ay sonra da belgeleri geliyor. Hala daha devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde atık yağ ve depolama belgelendirmeleri var. Bunlar üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Yeni mesleki yeterlilik şartlarının yürürlükte olduğunu dile getiren Başkan Gündoğdu, "Emlakçılardan bahsettiğimizde 2020'nin Haziran ayından önce açanlar her türlü diplomayla açabiliyorlardı. Şu anda lise ve üstü dengi okullardan mezun olanlar açabiliyorlar. Üniversite mezununda emlak danışmanlığı şartı gerekli ve 2021'de emlakçı açılabilmesi için önce danışman firmalarımızdan bir belge almaları gerekiyor. Ondan sonra 150 saatlikte kurs almaları gerekiyor. ya bunu danışman firmadan alacak veya emlakçının birinin yanında çalışmış olmaları gerekiyor. Oto galericiler için de hala sınavlarımız devam ediyor. Periyodik olarak yeterlilik sayısını yakaladığımız müddetçe de açıyoruz" şeklinde konuştu.

Uygulamayı doğru bulduğunu dile getiren Gündoğdu, "Bu olması gereken bir uygulama çünkü yapılan iş belgelendiriliyor. Yeterlilik sınavından geçmiş olanlar bu belgeye sahip oluyor. Yapan ve yapmayan belli oluyor. Aynı zamanda da kayıt altına alınmış oluyor. Bu seferde devletimiz bu iş üzerinde vergisini almış oluyor. Önceden kaçak olanlar oluyordu bunların önüne geçiliyor. Bazı şikayetlerin de önüne geçiliyor. Bu sistemin daha sağlıklı bir işleyişe katkı sağladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haydar Gündoğdu pandemi sürecinde tedbirlere riayet edilmesi hususunda da esnaf ve vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.

- Emlakçılık için lise diploması şart
- Emlakçılık için lise diploması şart
- Emlakçılık için lise diploması şart
- Emlakçılık için lise diploması şart
- Emlakçılık için lise diploması şart
- Emlakçılık için lise diploması şart
- Emlakçılık için lise diploması şart

Esnaf ve Sanatkarlar, Gündoğdu, Esnaf, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi -'Emlakçılık için lise diploması şart' - Son Dakika Ekonomi


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