Mesleki Yeterlilik Sınavları yeniden başlıyor - Son Dakika

Mesleki Yeterlilik Sınavları yeniden başlıyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında durdurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi teori ve performans sınavları, alınan ek tedbirler ile 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile yeniden başlıyor.

Mesleki Yeterlilik Sınavları yeniden başlıyor, System.String[]

Korona virüs ile mücadele kapsamında durdurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi teori ve performans sınavları, alınan ek tedbirler ile 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile yeniden başlıyor. SESOB Başkanı Hasan Alişan 26 alanda yapılacak sınavların her il ve ilçede gerçekleştirileceğini açıkladı.


Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni kurulacak emlak ofislerine yetki belgesi alma koşulu gelmişti. Yönetmelik için verilen son tarih 31 Ağustos 2020. Bu tarihten sonra yetki belgesi olmayanlara 25 bin TL ceza kesilecek. Galericilerde bu tarihten sonra noterde işlem yapamayacak. Emlakçılar ve galericilerde zorunluluk olmasının yanında MYK belgelerinin, özellikle şehir dışına çıkışların kısıtlandığı dönemlerde rahatlıkla faaliyetlerine devam etmeleri tüm meslek mensupları belge almak için sıraya girmelerine neden oldu. MYK Belgelerinin salgın sürecinde faaliyetlerine devam edebilmeleri, şehir dışına çıkabilmeleri MYK belgelerine olan talebi de artırdı.


SESOB'tan dev hizmet: her il ve ilçede sınav


Bu konuda, SESOB MSM ve INPEC gibi önemli iki belgelendirme kuruluşunu bünyesinde barındıran Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan konuyla alakalı olarak, "Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarına yönelik olarak tüm dünyada ve ülkemizde de baş gösteren korona virüs salgını nedeniyle sunulan hizmetlerde bir takım düzenlemeler gerçekleştirilerek bazı hizmetler belirli bir süre ertelenmişti. 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle, SESOB MSM ve İNPEC firmalarımız ile 26 alanda sınav ve belgelendirme faaliyetimize başlıyoruz. Geniş kadromuz ve gezici sınav ekibimiz ile gerekli sayının erişilen her il ve ilçede sınav ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bireysel başvuruların yanında meslek odaları ve kurumlardan yoğun talep alıyoruz. Meslek mensuplarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınavların ertelendiği süreçte, ekibimizi büyüttük. Tüm taleplere cevap verebilecek yetkinlikteyiz" ifadelerine yer verdi.


26 alanda sınav ve belgelendirme faaliyeti


Başkan Alişan, zorunlu alanlarda işverene herhangi bir maddi yük olmadan sınavı kazanan adayların sınav ücretlerinin tamamının işsizlik fonundan karşılandığını açıkladı. Ayrıca her iki kurumun MYK'nın izin verdiği bazı alanlarda online sınav yapmak için de hazırlıklarının tamamlandığını çok yakında online sınavlara da başlanacağını belirtti. SESOB'a bağlı, SESOB MSM ve INPEC firmaları ile; ahşap kalıpçı, alçı sıva uygulayıcısı, betonarme demircisi, betoncu, duvarcı, inşaat boyacısı, inşaat işçisi, ısı yalıtımcısı, iskele kurulum elemanı, sıvacı, kamyon şoförü, minibüs şoförü, şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü, servis aracı şoförü, taksi şoförü, tehlikeli madde taşımacılığı şoförü, direnç kaynak ayarcısı, emlak danışmanı, makine bakımcı, motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı, motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu, otomotiv boyacısı, otomotiv montajcısı, otomotiv sac şekillendirmecisi, sorumlu emlak danışmanı, iş ve meslek danışmanı gibi alanlarla toplam 26 alanda sınav ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştiriyor. - SAKARYA

Hasan Alişan, Alişan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mesleki Yeterlilik Sınavları yeniden başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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