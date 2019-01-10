Mesleki Yeterlilik ve Engelliler Kanunu" Eğitimi

Diyarbakır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Ulaştırma Daire Başkanlığı iş birliğiyle toplu taşıma şoförlerine yönelik, "Mesleki Yeterlilik ve Engelliler Kanunu" konusunda eğitim verildi.
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Salonunda düzenlenen eğitimde konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Rıfat Ural, sürücülerin halkın içerisinde hizmet veren en zor mesleği icra ettiğini söyledi.
Toplu taşıma araç şoförlerinin günde 800 kişiye yakın kişiyle iletişim halinde olduğunu aktaran Ural, "Şoförler halka dokunan yüzümüzdür. Gözardı edemediğimiz en önemli nokta vatandaşın memnuniyetidir. Vatandaşa karşı daha nazik, kibar, rencide etmeden, azarlamadan tavırlar sergilemenizi bekliyoruz." dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar da engellilerin toplu ulaşımda rahat etmeleri için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Engellilerin erişilebilirlik ve toplu taşıma araçlarındaki sorunlarına değinen Açar, ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürüterek bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağladıklarını belirtti.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından engellilerin her alanda erişebilirliğinin sağlanması için şimdiye kadar 693 kurumun denetlendiğini ve 16 hizmet binasına da erişilebilirlik belgesi verildiğini kaydeden Açar, şöyle konuştu:
"Biz birlikte güçlüyüz. Bir toplumu teşkil edenler erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, engellisiyle, yaşlısıyla, genciyle, şehit yakınıyla, gazisiyle toplum olmaktadır. Toplum olarak birlikte yaşarken ortaya güzellikler ve olumsuzluklar ortaya çıkabiliyor. Toplumların gelişmişlik seviyesine göre bu sayı değişebilmekte. Diyarbakır kadim bir şehir ve medeniyetlere beşiklik etmiştir. Birlikte yaşarken bize yakışan birbirimizin hakkını gözetmektir."
Engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekilmesi için böyle bir etkinliğin düzenlenmesini kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karataş
ise, yapılan düzenlemeler sayesinde engellilerin hayatın her alanında daha rahat bir şekilde yer almaya başladığını dile getirdi.
Etkinliğe engelli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve toplu taşıma araç şoförleri katıldı.
Eğitim programı 2 gün sürecek.