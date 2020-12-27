Mesleki yeterlilikte hedef 2023'te 2 milyon belgeli çalışan - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mesleki yeterlilik belgesine sahip iş gücünde 2023 hedefimizi 1 milyon olarak belirlemiştik. Bu hedefi bu yıl içerisinde aştık. 2023 hedefimizi 2 milyon belgeli çalışan olarak güncelledik." dedi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki yeterlilik belgesini nitelikli iş gücünün ehliyeti haline getirdiklerini belirterek belge zorunluluğu olan meslek sayısını artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) Türkiye'nin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde anahtar role sahip olduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"MYK, uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemiyle çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmaya devam ediyor. İstikrarlı büyümenin, ekonomik kalkınmanın merkezinde nitelikli insan gücü var. İş ve meslek sahibi vatandaşlarımızın emeği var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüz."

857 ulusal meslek standardı ve 509 ulusal yeterlilik belirlendi

Bugüne kadar 1,3 milyon kişinin mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını vurgulayan Selçuk, "Mesleki yeterlilik belgesine sahip iş gücünde 2023 hedefimizi 1 milyon olarak belirlemiştik. Bu hedefi bu yıl içerisinde aştık. 2023 hedefimizi 2 milyon belgeli çalışan olarak güncelledik." bilgisini verdi.

MYK tarafından paydaşlarının da katkısıyla 857 ulusal meslek standardı ve 509 ulusal yeterliliğinin belirlendiğini kaydeden Selçuk, 81 ildeki toplam 237 sınav ve belgelendirme kuruluşu tarafından 326 meslekte sınav ve belgelendirme yapılabildiğini vurguladı.

Selçuk, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki birçok meslekte belge zorunluluğunun getirildiğini anımsatarak "Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olan 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki meslek sayısı 143'e ulaştı. Gerek çalışanlarımıza gerekse işverenlerimize, bu iki sınıftaki meslekler için 900 milyon lira sınav ve belgelendirme desteği sağladık." dedi.

"Kendi yeterlilik çerçevesini oluşturan 8 ülkeden biriyiz"

Mesleki yeterlilik belgelerini Türkçe-İngilizce, Türkçe-Fransızca, Türkçe-Almanca, Türkçe-Rusça, Türkçe-İspanyolca ve Türkçe-Arapça olmak üzere 6 farklı dilde daha düzenlendiğini belirten Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Mesleki yeterlilik belgeli nitelikli iş gücü başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde, istihdama uluslararası alanda katkı sağlıyor. Meslekli yeterlilik belgesini, nitelikli iş gücümüzün yurt dışında istihdamı için ehliyeti haline getirdik. Bu kapsamda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'ni oluşturarak Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu hale getirdik. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, 2017'de Avrupa Komisyonunca onaylanarak kabul edildi. Böylece ülkemiz, Avrupa'da kendi yeterlilik çerçevesini oluşturan 8 ülkeden biri haline geldi."