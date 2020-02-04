Meslekleri farklı melodileri aynı - Son Dakika

Zonguldak'ta farklı yaş ve mesleklerden katılımcılardan oluşan Türk sanat müziği korosu, 9 yıldır seslendirdikleri repertuvarlarını müzikseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) emekli Orhan Arık ve İhsan Kartal, Türk sanat müziğine gönül verenleri bir araya getirmek amacıyla 9 yıl önce koro kurmaya karar verdi. Boş vakitlerini değerlendirmek ve sosyal aktivite yapmak amacıyla koroya katılan ev hanımı, doktor, kuaför, memur, mühendis, öğretmen farklı mesleklerden ve farklı yaşlardan katılımcılar, Türk sanat müziği eserlerini seslendirerek keyifli vakit geçirme imkanı buldu.

Üyeler arasında yakalanan uyum ve genişlettikleri repertuvarlarıyla kentte konser vermeye başlayan "Yalçın Arslan Türk Sanat Müziği" korosu üyeleri, bu zamana kadar 18 etkinlik düzenledi. "Koroya katılmak için müziği sevmek yeterli" diyen koro üyeleri, sanatseverlerin beğeniyle takip ettiği konserlere yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

"Her konserde izleyicilerimiz salonu dolduruyor"

Koronun kurucularından Orhan Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zamanını müzikle geçirmek isteyenlerin bir araya gelmesiyle koronun oluştuğunu söyledi. Amatör olarak başladıkları koroya katılımın zamanla arttığını belirten Arık, "Müziğe gönül vermiş farklı meslekten insanlar hobi amaçlı haftanın bir günü toplanıyoruz ve çalışmalar yapıyoruz. Genel olarak toplumun sevdiği şarkıları seslendirmeye çalışıyoruz. Hoş vakti geçiriyoruz ve yılda iki defa konser veriyoruz. Bugüne kadar 18 konser verdik ve her konserde izleyicilerimiz salonu dolduruyor. Bizler de bu durumdan çok memnunuz." dedi.

Arık, kapılarının herkese açık olduğunu anlatarak "Toplumumuzda yetenekli insanlarımız var ancak 'Olur mu, olmaz mı?' diye çekiniyorlar. Bu işi yapabilmek için sadece müziği sevmek yeterli." diye konuştu.

"Arkadaşlarımız prova gününü iple çekiyorlar"

Koronun lideri Derya Kavi de her geçen yıl konsere katılımın arttığını, bunun kendilerini mutlu ettiğini aktararak koroya destek verildiği takdirde daha başarılı işlere imza atacaklarına inandıklarını ifade etti.

Özverili bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Kavi, "İş yoğunluğu nedeniyle stres ve sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız bir nevi burada rehabilite oluyor. Buradan ayrılan arkadaşlarımız mutlu, huzurlu ve dinlenmiş bir şekilde gidiyor ve gelmek için prova gününü iple çekiyorlar. Bu da bizim için çok güzel bir duygu." dedi.

Ev hanımı Sevim Erimez ise 8 yıldır koroda olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Müzik gerçekten ruhun gıdası. Koroda bütün sıkıntılarımı unutuyorum. Çok ağır bir hastalıktan sonra buraya başladım ve eser kalmadı. O kadar rahatım ve memnunum. Türk sanat müziğinin yaşamasını, gençlerin de bunu öğrenmesini istiyorum."

Sınıf öğretmeni Nefise Balçın da insanların kendileri için zaman ayırması ve kendilerini ifade edebileceği bir alan oluşturması gerektiğini vurgulayarak çok yorulmasına rağmen ders bitiminde koroya katıldığını ve koroyla birlikteyken yorgunluğunu unuttuğunu kaydetti.