Meslekleri farklı olsa da aynı tutkuları sayesinde bir araya geliyorlar - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde farklı meslek gruplarından 30'un üzerinde resim tutkunu, hayatları boyunca yapmak isteyip de yapamadıkları sanatı icra etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kentte yaşayan ve gündelik yaşamlarındaki koşullar nedeniyle resme olan ilgilerini erteleyen kursiyerler, Söğüt Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurs sayesinde içlerindeki tutkuyu tuvale aktarmanın fırsatını buluyor.

Merkez tarafından açılan resim kursuna aralarında tornacı, iş makinesi operatörü, kamu personeli ve esnaf gibi farklı meslek gruplarından kursiyerler katılıyor.

Sanat eğitmeni Musa Aydın öncülüğünde haftada iki gün toplam 10 saat eğitim alan kursiyerler, yağlı boya, sulu boya ve kara kalem gibi farklı tekniklerde resimler ortaya koyuyor.

Kursiyerler tarafından yapılan resimlerden bazıları ise farklı organizasyonlarda satılıyor.

Söğüt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Kebeli, AA muhabirine, merkez olarak yalnızca mesleki eğitim değil insanların gün boyu yaşadıkları stresi azaltmak için sosyal kurslar da açtıklarını söyledi.

Resim kursunda farklı meslek gruplarından vatandaşlar olduğunu söyleyen Kebeli, Bilecik kent merkezinden düzenli olarak kursa devam eden kursiyerlerin olduğunu ifade etti.

"Buraya geldiği zaman gündelik hayattaki stresten uzaklaşıyorlar"

Kursun yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Kebeli, "Her sene düzenli olarak sergi açılıyor. Kursun da namı günden güne yayıldığı için kursiyerler akın akın geliyor. Buraya geldiği zaman gündelik hayattaki stresten uzaklaşıyorlar. Sosyalleşiyorlar. Ortam değişikliği kursiyerler için çok iyi oluyor." diye konuştu.

Kursiyerlerin farklı tekniklerde resim eğitimi aldığını ifade eden Sanat Eğitmeni Musa aydın, eğitim sonunda kursiyerlerin evlerine bir tablo asacak seviyeye geldiğini belirtti.

Daha önce hiç yağlı boya ile buluşmayan kursiyerlerin yağlı boyanın tekniği öğrendiğini dile getiren Aydın, "Kendi seçtikleri bir resmi, fotoğrafı ya da bir ustanın eserini röprodüksiyon yaparak yağlı boya tekniğini öğrenmiş oluyorlar. Kurstan memnun olarak da ayrılıyorlar." dedi.

Aydın, kursiyerlerin başlangıçta kendilerinden emin olamadığını fakat desen alt yapısı olan kursiyerlere en az 3 ay içinde yağlı boya tablo yaptırdıklarını kaydederek şunları kaydetti:

"Buraya gelen kursiyerler daha çok hobi boyutuyla buradalar. Yüzde 30-40 civarında bazı kursiyerlerimiz ürünlerini satma imkanı da buldular. Söğüt Şenliklerinde çalışmaları sunup ücretlendirerek orada satma imkanlarımız oluyor."

Okul yıllarından itibaren resim yapmayı sevdiğini belirten kursiyerlerden Nuray İstanbullu, "Yağlı boya konusunda çok az bir bilgim vardı, o bilgilerimi geliştirebileceğim bir kurs olduğunu öğrenince gelmek istedim. Kurs açıldığından beri devam ediyorum. Eşim destekliyor. Onun daha çok hoşuna gidiyor. Eserler çoğalınca sergi açmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Bir terapi gibi düşünüyoruz"

Bilecik İl Özel İdaresinde çalışan ve kursta 9'uncu yılı olan Emine Aşık, akşamları günün yorgunluğunu atmak amacıyla resim kursuna geldiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Stres atmak için birebir. Tabi ki hayat şartlarında hepimizin sorunları var. Resim yapmak bu anlamda çok iyi geliyor. Bir terapi gibi düşünüyoruz. Arkadaşlara da tavsiye ediyoruz. Dünyayı unutuyorsunuz, tamamen oraya odaklanıyorsunuz. Resmin içinde farklı bir dünyada huzur buluyorsunuz."

1,5 yıldır kursa devam eden esnaf Salim Avcı ise ilkokuldayken resim dersinin en zayıf dersi olduğunu, kurs sayesinde resim tekniklerini öğrendiğini kaydetti.

Avcı, "1,5 senedir buradayım. Çok mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Günün stresi her işte olduğu gibi bizim işimizde de var. Huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Günün yorgunluğunu her şeyi unutuyoruz." diye konuştu.

Resim yapmayı çok istediğini fakat fırsat bulamadığını anlatan 62 yaşındaki Kadriye Kılıç da sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben resme 3 sene önce başladım. 59 yaşıma kadar hiç resim yapmadım. Sadece kara kalem yapıyordum. Yağlı boyayı hiç yapmamıştım. Yapabileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Hocamız sağolsun, çok güzel ilgilendi."

İş makinesi operatörü Murat Vural da resim kursuna katılmasını günlük hayatın stresinden kaçış olarak gördüğünü belirterek, "Ruhumuzu tatmin etmek için buraya geliyoruz. Kendi sanatımızı icra etmeye çalışıyoruz." dedi.