Meslekleri farklı olsa da aynı tutkuları sayesinde bir araya geliyorlar - Son Dakika

Meslekleri farklı olsa da aynı tutkuları sayesinde bir araya geliyorlar

10.04.2021 12:21
Meslekleri farklı olsa da aynı tutkuları sayesinde bir araya geliyorlar, System.String[]

Bilecik'in Söğüt ilçesinde farklı meslek gruplarından 30'un üzerinde resim tutkunu, hayatları boyunca yapmak isteyip de yapamadıkları sanatı icra etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde farklı meslek gruplarından 30'un üzerinde resim tutkunu, hayatları boyunca yapmak isteyip de yapamadıkları sanatı icra etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kentte yaşayan ve gündelik yaşamlarındaki koşullar nedeniyle resme olan ilgilerini erteleyen kursiyerler, Söğüt Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurs sayesinde içlerindeki tutkuyu tuvale aktarmanın fırsatını buluyor.

Merkez tarafından açılan resim kursuna aralarında tornacı, iş makinesi operatörü, kamu personeli ve esnaf gibi farklı meslek gruplarından kursiyerler katılıyor.

Sanat eğitmeni Musa Aydın öncülüğünde haftada iki gün toplam 10 saat eğitim alan kursiyerler, yağlı boya, sulu boya ve kara kalem gibi farklı tekniklerde resimler ortaya koyuyor.

Kursiyerler tarafından yapılan resimlerden bazıları ise farklı organizasyonlarda satılıyor.

Söğüt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Kebeli, AA muhabirine, merkez olarak yalnızca mesleki eğitim değil insanların gün boyu yaşadıkları stresi azaltmak için sosyal kurslar da açtıklarını söyledi.

Resim kursunda farklı meslek gruplarından vatandaşlar olduğunu söyleyen Kebeli, Bilecik kent merkezinden düzenli olarak kursa devam eden kursiyerlerin olduğunu ifade etti.

"Buraya geldiği zaman gündelik hayattaki stresten uzaklaşıyorlar"

Kursun yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Kebeli, "Her sene düzenli olarak sergi açılıyor. Kursun da namı günden güne yayıldığı için kursiyerler akın akın geliyor. Buraya geldiği zaman gündelik hayattaki stresten uzaklaşıyorlar. Sosyalleşiyorlar. Ortam değişikliği kursiyerler için çok iyi oluyor." diye konuştu.

Kursiyerlerin farklı tekniklerde resim eğitimi aldığını ifade eden Sanat Eğitmeni Musa aydın, eğitim sonunda kursiyerlerin evlerine bir tablo asacak seviyeye geldiğini belirtti.

Daha önce hiç yağlı boya ile buluşmayan kursiyerlerin yağlı boyanın tekniği öğrendiğini dile getiren Aydın, "Kendi seçtikleri bir resmi, fotoğrafı ya da bir ustanın eserini röprodüksiyon yaparak yağlı boya tekniğini öğrenmiş oluyorlar. Kurstan memnun olarak da ayrılıyorlar." dedi.

Aydın, kursiyerlerin başlangıçta kendilerinden emin olamadığını fakat desen alt yapısı olan kursiyerlere en az 3 ay içinde yağlı boya tablo yaptırdıklarını kaydederek şunları kaydetti:

"Buraya gelen kursiyerler daha çok hobi boyutuyla buradalar. Yüzde 30-40 civarında bazı kursiyerlerimiz ürünlerini satma imkanı da buldular. Söğüt Şenliklerinde çalışmaları sunup ücretlendirerek orada satma imkanlarımız oluyor."

Okul yıllarından itibaren resim yapmayı sevdiğini belirten kursiyerlerden Nuray İstanbullu, "Yağlı boya konusunda çok az bir bilgim vardı, o bilgilerimi geliştirebileceğim bir kurs olduğunu öğrenince gelmek istedim. Kurs açıldığından beri devam ediyorum. Eşim destekliyor. Onun daha çok hoşuna gidiyor. Eserler çoğalınca sergi açmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Bir terapi gibi düşünüyoruz"

Bilecik İl Özel İdaresinde çalışan ve kursta 9'uncu yılı olan Emine Aşık, akşamları günün yorgunluğunu atmak amacıyla resim kursuna geldiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Stres atmak için birebir. Tabi ki hayat şartlarında hepimizin sorunları var. Resim yapmak bu anlamda çok iyi geliyor. Bir terapi gibi düşünüyoruz. Arkadaşlara da tavsiye ediyoruz. Dünyayı unutuyorsunuz, tamamen oraya odaklanıyorsunuz. Resmin içinde farklı bir dünyada huzur buluyorsunuz."

1,5 yıldır kursa devam eden esnaf Salim Avcı ise ilkokuldayken resim dersinin en zayıf dersi olduğunu, kurs sayesinde resim tekniklerini öğrendiğini kaydetti.

Avcı, "1,5 senedir buradayım. Çok mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Günün stresi her işte olduğu gibi bizim işimizde de var. Huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Günün yorgunluğunu her şeyi unutuyoruz." diye konuştu.

Resim yapmayı çok istediğini fakat fırsat bulamadığını anlatan 62 yaşındaki Kadriye Kılıç da sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben resme 3 sene önce başladım. 59 yaşıma kadar hiç resim yapmadım. Sadece kara kalem yapıyordum. Yağlı boyayı hiç yapmamıştım. Yapabileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Hocamız sağolsun, çok güzel ilgilendi."

İş makinesi operatörü Murat Vural da resim kursuna katılmasını günlük hayatın stresinden kaçış olarak gördüğünü belirterek, "Ruhumuzu tatmin etmek için buraya geliyoruz. Kendi sanatımızı icra etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bilecik, Söğüt, Aydın, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslekleri farklı olsa da aynı tutkuları sayesinde bir araya geliyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! "Karımdan şiddet görüyorum" diyen adam bu sefer de kameralar önünde darp edildi Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Şafak baskınıyla çökertilen çetenin gizli şifresi çözüldü! ''Kübra hazır gelin'' Şafak baskınıyla çökertilen çetenin gizli şifresi çözüldü! ''Kübra hazır gelin'' 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu         
12:35
Üç yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin gelirleri dibe vurdu Üç yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin gelirleri dibe vurdu         
12:14
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor         
10:48
Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 ölü, 29 yaralı Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 ölü, 29 yaralı         
10:09
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi         
09:41
Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı         
09:23
Korona ile bu şekilde mücadele zor! Kısıtlama kurallarını hiçe sayan 17 kişi doğum günü partisinde basıldı Korona ile bu şekilde mücadele zor! Kısıtlama kurallarını hiçe sayan 17 kişi doğum günü partisinde basıldı         
09:23
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 13:06:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meslekleri farklı olsa da aynı tutkuları sayesinde bir araya geliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei