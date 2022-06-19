Mesleklerini çocuklarına ve torunlarına emanet eden babalar (1)

Ankara'da, istatistik bölümü mezunu Büşra Canbolat, 42 yıldır aynı dükkanda dönercilik yapan, geçirdiği kalp krizinin ardından emekliye ayrılan babası Sebahattin Canbolat'ın mesleğini devam ettiriyor.

Döner ustası Sebahattin Canbolat, AA muhabirine, 42 yıldır Aydınlıkevler Mahallesi'nde aynı işletmede döner sattığını belirtti.

Ankara kalesi civarında doğup büyüdüğünü, o dönemin meşhur ustalarından Ankara döneri yapmayı öğrendiğini ifade eden Canbolat, amaçlarının müşterilerine sağlıklı bir lezzet sunmak olduğunu vurguladı.

Aile işletmesi şeklinde hizmet sürdürdüklerini vurgulayan Canbolat, "Hayattaki en büyük hedefim çocuklarımın okumasıydı. Oğlum ASELSAN'da mühendis. Kızım da Ankara Üniversitesinde istatistik bölümünde okudu." dedi.

Kızı Büşra'nın mezun olduktan sonra "Dükkanı bundan sonra ben götürmek istiyorum" dediğini aktaran Canbolat, şöyle konuştu:

"Aslında ben kız çocuğu olarak onun devam ettirmesini pek düşünmüyordum ancak bugüne kadar hizmet verdiğimiz insanlara vefa borcunu ödemek için buranın devam etmesini istedik. İnsanlar çocukluğundan beri gelip yemek yiyorlar. Buranın kapanmasını hiç istemediler. Büşra işi devam ettiriyor. Çok memnunum."

"Lezzetler devam etmeli"

Büşra Canbolat ise çocukluk yıllarından bu yana babasına yardım ettiğini ve işi öğrendiğini söyledi.

Babasının 3 yıl önce kalp krizi geçirdiğini anlatan Büşra Canbolat, şunları kaydetti:

"Ondan sonra da dükkanına başına ben geçmek istedim. O süreçte de babamla beraberdim. Ticareti seviyorum, insanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Öncesi de var ama 3,5 yıldır fiilen devam ediyorum. Yeni insanlar tanıyorum. İnsanların mutlu ayrıldıklarını görmek beni mutlu ediyor. Hem baba mesleğini hem de bu lezzeti devam ettiriyoruz. Eski tarihi Ankara Kalesi dönerini devam ettirmeye çalışıyoruz. Et açmaya, marine etmeye, döner takmaya yardım ediyorum. Bu alanda çalışan fazla kadın da yok. Lezzetler devam etmeli. Babamın bayrağını taşımanın öneminin farkındayım."

Baba, oğul ve torun üç kuşaktır camcılık yapıyor

Ankara Siteler'de 60 yıl önce camcı olarak işe başlayan Mehmet Yaman da meslek yaşamını iki oğlu ve bir torunu ile sürdürüyor.

Üç kuşaktır camcılık yaparak müşterilerine hizmet veren Yaman ailesi, baba, oğul ve torun olarak ailelerinin geçimini sağlıyor.

77 yaşındaki baba Mehmet Yaman, 60 yıl önce camcı olarak başladığı mesleğini çocukları ve torunlarına bırakmaya hazırlanıyor.

Yaman, Babalar Günü'ne oğulları ve torunuyla meslektaş olarak aynı çatı altında girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yıllarca ev ve iş yerlerinin cam ihtiyacını karşılayan ve mekanlara aynalar üreten Yaman, "1974'te dükkan açtım. Çocuklarım da 1980'de okulları bitirince yanıma gelmeye başladılar. 2005'te de şirket kurdum. Çocuklarımı da ortak ettim. Güzelce çalışıyorlar." dedi.

"Baba mesleğini sevdik"

Yaman'ın 53 yaşındaki oğlu Abdullah da 35 yıldır camcılık yaptığını belirterek, okul yıllarında kardeşi Mustafa ile babasının dükkanına gelip giderek mesleği öğrendiklerini anlattı. Yaman, "Sevdik baba mesleğini. Kardeşim babam ve yeğenim ile çalışıyoruz. Keyifli bir meslek, her gün değişik müşteriye gidip ayna yapıştırıyoruz. İşimizi seviyoruz. Allah razı olsun babamızdan, bize işi öğretti." diye konuştu.

Mehmet Yaman'ın torunu Faruk Yaman ise 4 yıldan bu yana dedesi ve amcalarının yanına gelerek mesleği öğrendiğini dile getirerek, "Elimden gelen her işi yapmaya çalışıyorum. Bizden sonrası inşallah olur. İşimi severek yapıyorum. Böyle de devam ettirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.