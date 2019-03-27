Son Dakika Haberleri: Meslektaş Kurşunuyla Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Meslektaş Kurşunuyla Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

41 dakika önce

Kayseri Erkilet Havaalanı'nda tartıştığı meslektaşı tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a uğurlandı.

Meslektaş Kurşunuyla Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi, System.String[]
Kayseri Erkilet Havaalanı'nda tartıştığı meslektaşı tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a uğurlandı.

3 çocuk babası 50 yaşındaki Şehit Polis Memuru Ali Ağkuş için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene katılan Vali Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve protokol üyeleri, şehit Ağkuş'un ailesine taziyelerini iletti. Şehit Ağkuş'un özgeçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu dualar eşliğinde memleketi Sivas'a uğurlandı.

Dün meydana gelen olayda Kayseri Havaalanı İç Hatlar Terminalinde görevli polis memurları E.B. ile Ali Ağkuş arasında tartışma çıkmış, E.A. tabanca ile meslektaşı Ağkuş'u vurmuştu. E.A. aynı silahla daha sonra kendini vurdu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali Ağkuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. E.A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:20 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Soğuk Hava Geliyor Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti Son Dakika! PKK'nın Lider Kadrosuna Ağır Darbe! Sözde Üst Düzey Yöneticisi Ağır Yaralandı Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Neden Başörtüsü Taktığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 11:01:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meslektaş Kurşunuyla Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]