Son Dakika Haberleri: Meslektaş Kurşunuyla Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Meslektaş Kurşunuyla Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

1 saat önce

Meslektaş kurşunuyla şehit olan polis memuru için tören düzenlendi Şehit Ağkuş memleketi Sivas'a uğurlandıKAYSERİ - Kayseri Erkilet Havaalanı'nda tartıştığı meslektaşı tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a uğurlandı.

Meslektaş kurşunuyla şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Şehit Ağkuş memleketi Sivas'a uğurlandı

KAYSERİ - Kayseri Erkilet Havaalanı'nda tartıştığı meslektaşı tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a uğurlandı.
3 çocuk babası 50 yaşındaki Şehit polis memuru Ali Ağkuş için, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene katılan Vali Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve protokol üyeleri, şehit Ağkuş'un ailesine taziyelerini iletti. Şehit Ağkuş'un özgeçmişinin okunmasının ardından dualar eşliğinde Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, memleketi Sivas'a uğurlandı.
Dün meydana gelen olayda Kayseri Havaalanı İç Hatlar Terminalinde görevli polisler E.B. ile Ali Ağkuş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.A. tabanca ile meslektaşı Ağkuş'u yaraladı. E.A. aynı silahla daha sonra kendini vurdu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali Ağkuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. E.A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:03 Kaynak: İHA

Kayseri, Genel
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