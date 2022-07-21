Meslektaşı Buse ile kazada ölen Seda hemşire, son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR'de, otomobil TIR'a çarptığı kazada hayatını kaybeden 2 hemşireden biri olan Seda Bodur (22), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada ölen diğer hemşire Buse Nur Bulut'un (21) cenazesi ise memleketi Samsun'a götürüldü.

Kaza, dün sabah saatlerinde Ankara- Eskişehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Seda Bodur'un kullandığı 52 DS 412 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hilmi K. yönetimindeki 06 JTJ 81 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Seda Bodur ile ön koltuktaki aynı hastaneden hemşire arkadaşı Buse Nur Bulut itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Bodur ile Buse Nur Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Seda Bodur'un kardeşi Meltem Bodur (19) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Seda Bodur'un, arkadaşı Buse Nur Bulut ve kardeşi Meltem Bodur ile yıllık izinlerini geçirmek üzere Samsun'dan Eskişehir'e geldikleri öğrenildi.

Buse Nur Bulut'un cenazesi memleketi Samsun'a gönderilirken, Seda Bodur için Zafer Mahallesi'ndeki Ahmet Yavuzer Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Seda Bodur'un babası Mustafa Bodur ile çok sayıda yakını katıldı. Seda Bodur'un cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.