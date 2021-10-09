Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı ve MEB'de kritik iki görevden alma! Yerlerine atanan isimler belli oldu

Polis memuru Nasuh Çulcu, 13 Temmuz Salı günü Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i (46) üç kurşunla şehit etti. Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği iddiaları üzerine hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu cinayet sonrasında gözaltına alınıp tutuklandı. Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden ve "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açılan katil Nasuh Çulcu'nun ifadesindeki iddialar da çürüdü.

"EVLADIM NEDEN BÖYLE YAPIYORSUN?"

Nasuh Çulcu "Öldürme kastıyla ateş etmedim" derken; iddianamede "Atışın Öldürücü Nitelikte Olduğu" ifadesine yer verildi ve "Şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" denildi. Çulcu'nun; Cevher'in kendisine küfür ve hakaretler ettiğini dile getirdiği iddiaları da iddianameyle birlikte çürüdü. Olayı anlatan beş tanığın ifadesinde Hasan Cevher'in ağzından çıkan tek bir küfür yer almadı. Tanıklar ifadelerinde; Cevher'in katil Çulcu'ya olay günü "Evladım neden böyle yapıyorsun. Anlat, erkek erkeğe konuşuyoruz. Bu durum yüzünden mağdur olmanı istemiyorum evladım, bu işi uzatma" dediği ortaya çıktı.

"İŞLEMLERİNİ BAŞLATIN VE SİLAHINI ALIN"

Sabah'ın haberine göre ayrıca Çulcu'nun "Ben Elif komisere sarkıntılık yapmıyorum ve ciddi düşünüyorum" demesi üzerine de Hasan Cevher'in "Sen laftan anlamayacaksın. İdari Büro'dan eli kalem tutan bir personel çağırın. Elif komiserden uzak durması hakkında ikaz yazısı yazın. Tutanağı tutun dosyasına ekleyin. Alın bunu buradan. Karakola götürerek ifadesini alın. Bu şahıstan tehdit ve hakaretten dolayı şikayetçi olacağım. İşlemlerini başlatın ve silahını alın" dediği tanık ifadelerinde yer aldı.

KADIN KOMİSERİ RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN UYARILMIŞTI

İddianamede Çulcu'nun, Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi sürekli olarak rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i 1'i başının arkasından giriş yapan toplam üç kurşunla şehit ettiği vurgulandı ve otopsi raporunun da yer aldığı iddianamede "Atışın Öldürücü Nitelikte Olduğu" ifadesine yer verildi. Katil Nasuh Çulcu'nun olayda beş kurşun sıktığının belirlendiği de iddianameye yazıldı.

OLAY ANINDA KAÇAN SEKİZ POLİS AÇIĞA ALINDI

Çulcu hakkında düzenlenen iddianamenin yanı sıra; olayda Nasuh Çulcu silahını çektikten sonra kaçtıkları ve Hasan Cevher'in şehit edilmesi olayında ihmali bulundukları belirlenen polisler hakkında da "Görevi İhmal" soruşturması yürütülüyor. Haklarında soruşturma açılan 40 polisten 8'i açığa alınmıştı. Olaya müdahale etmeleri gereken yerde kaçan ve kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca dışarı çıkmadıkları tespit edilmişti.