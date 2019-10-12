Meslektaşı tarafından öldürülen Doktor Kaan Erol'un cenaze töreni
23 dakika önce
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beraber görev yaptığı meslektaşınca bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:10 Kaynak: AA
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beraber görev yaptığı meslektaşınca bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Yavuz Sümter'in 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 26 yaşındaki Erol için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Baba Metin ve anne Nilay Erol, oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü.
Doktorun cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Erol'un yakınları, çalışma arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.
Japonya'da süper tayfun alarmı! 262 bin kişiye tahliye emri verildi Şehit kızının babasının tabutu başında söylediği sözler herkesi ağlattı: Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar