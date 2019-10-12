Son Dakika Haberleri: Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beraber görev yaptığı meslektaşınca bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beraber görev yaptığı meslektaşınca bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yavuz Sümter'in 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 26 yaşındaki Erol için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Baba Metin ve anne Nilay Erol, oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü.

Doktorun cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Erol'un yakınları, çalışma arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Metin Sabancı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:36 Kaynak: AA
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