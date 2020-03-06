Meslektaşı tarafından öldürülen kadın polis son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı - Son Dakika
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Meslektaşı tarafından öldürülen kadın polis son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı

6 saat önce

Aydın'da, meslektaşı olan erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya (28), tabutunun üstüne konulan duvağıyla sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Meslektaşı tarafından öldürülen kadın polis son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı, System.String[]

Aydın'da, meslektaşı olan erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya (28), tabutunun üstüne konulan duvağıyla sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Ata Mahallesi Aksaray Caddesi 683. Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da görevli olan polis memuru Suat T. (26), 34 BIT 820 plakalı otomobili ile kendisi gibi polis memuru olan ve Afyonkarahisar'da görev yapan Hatice Büşra Çetinkaya (28) ve annesi G. Çetinkaya'nın (58) bulunduğu 03 HB 099 plakalı aracın önünü kesti. Suat T., beylik tabancası ile araçtaki kız arkadaşı ve annesini kurşun yağmuruna tuttu. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar polis memuru Suat T.'nin elinden silahı aldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Suat T.'yi gözaltına alırken, ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine, annesi G. Çetinkaya ise Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hatice Büşra Çetinkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Suat T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi


Meslektaşı olan ve kendisinden ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya sevenlerinin gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı. Hatice Büşra Çetinkaya'nın babası Zekeriya Çetinkaya ve ablası Sevcan Çetinkaya cenazede güçlükle ayakta dururken, aile yakınları ve dostları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Polis memuru Çetinkaya'nın cenazesi Yedi Eylül Mahallesi Hatipler Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenazeye, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Hatice Çarpar, Çetinkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:28 Kaynak: İHA
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