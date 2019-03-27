Son Dakika Haberleri: Meslektaşı Tarafından Öldürülen Polis İçin Tören

Meslektaşı Tarafından Öldürülen Polis İçin Tören

1 saat önce

Kayseri Havalimanı'nda tartıştığı meslektaşı tarafından tabancayla öldürülen polis memuru Ali Ağkuş için tören düzenledi.

Kayseri Havalimanı'nda tartıştığı meslektaşı tarafından tabancayla öldürülen polis memuru Ali Ağkuş için tören düzenledi.

Kayseri Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Ağkuş'un naaşı, cenaze aracıyla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Ağkuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu, burada hazırlanan platforma konuldu.

Vali Şehmus Günaydın, şehidin eşi Fatma ile çocukları Burhanettin, Şevval ve Ahmet'e başsağlığı diledi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı, şehidin öz geçmişi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehidin naaşı, memleketi Sivas'a uğurlandı.

Törene, şehidin ailesi, yakınları ve meslektaşları ile Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir katıldı.

Kayseri Havalimanı iç hatlar terminali yolcu girişi kontrol noktasında görevli polisler Eyüp Bozkurt ile Ali Ağkuş arasında dün tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, tabancayla meslektaşına ateş ettikten sonra kendini vurmuştu. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Ağkuş, kurtarılamamıştı.

Bozkurt'un, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:02 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmek Teknesi'nde Ölü Karakterini Canlandıran Mehmet Usta, Sosyal Medyada Gündem Oldu Genç Adam, Kuzeni Tarafından Sokak Ortasında Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:53:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meslektaşı Tarafından Öldürülen Polis İçin Tören
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]