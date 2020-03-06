Meslektaşı tarafından öldürülen polis memuru, toprağa verildi - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kendisi gibi polis memuru olan ayrıldığı erkek arkadaşı Suat Teke tarafından otomobilinde tabancayla vurularak öldürülen Hatice Büşra Çetinkaya (28), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ağır yaralanan annesi Güngör Çetinkaya'nın (58) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Ata Mahallesi 683'üncü Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Suat Teke, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, ayrıldığı kız arkadaşı Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti. Teke, tabancasını çekip, Hatice Büşra Çetinkaya'nın aracını kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan kurşunlardan 8'i Çetinkaya'ya, 3'ü ise yanındaki annesi Güngör Çetinkaya'ya isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren anne Çetinkaya'nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

'BENİ GÖRÜNCE DURMAK İSTEMEDİLER'

Olaydan sonra yakalanıp, gözaltına alınan Suat Teke, emniyetteki ifadesinde, Hatice Büşra Çetinkaya ile bir süre arkadaşlık yaptıklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını belirterek, "Oraya barışmak için gittim. Annesi de beni tanıyordu. Daha önce de ailecek gidip gelmişliğimiz oldu. Yolda karşılaştık. Ancak beni görünce durmak istemediler. Bunun üzerine böyle bir olay yaşandı" dediği belirtildi.

Polis memuru Suat Teke, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TABUTUNA BEYAZ DUVAK ÖRTÜLDÜ

Hatice Büşra Çetinkaya'nın Aydın Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, öğlende Efeler İlçesi Yedi Eylül Mahallesi'ndeki Hatipler Camii'ne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine beyaz duvak örtüldü. Buradaki cenaze törenine Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici ve Çetinkaya'nın babası Zekariya, ablası Sevcan Çetinkaya, diğer yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden baba Zekariya Çetinkaya ayak durmakta zorluk çekti. Çetinkaya'yı, kızının meslektaşları teselli etti. Çetinkaya'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.