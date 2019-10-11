Son Dakika Haberleri: Meslektaşı tarafından saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
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Meslektaşı tarafından saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

45 dakika önce

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Dr. Kaan Erol, meslektaşı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Meslektaşı tarafından saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti, System.String[]

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Dr. Kaan Erol, meslektaşı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak görev yapan Dr. Yavuz S. ile aynı hastanede çalışan Dr. Kaan Erol arasında saat 05.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz S, Kaan Erol'u vücudunun çeşitli yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Erol, buradaki ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaan Erol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dr. Kaan Erol'un muayenesi sırasında vücudunda 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Şüpheli Yavuz S. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Metin Sabancı, Bora Füzesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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