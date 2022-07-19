Meslektaşına saldıran diş hekiminden yazılı açıklama

Meslektaşına saldıran diş hekimi Onur Bayındır:

"Küfrederek üzerime geldiği için korunma maksatlı saldırmak zorunda kaldım"

"İş yerimden bu olay sebep gösterilerek uzaklaştırıldım"

GAZİANTEP - Gaziantep'te diş hekimi Onur Bayındır, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Atalay Gençel'e saldırmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bayındır, olay öncesi kliniği hakkında olumsuz yaptıran meslektaşının görüşme taleplerini reddettiğini ve olay günü de küfür ederek üzerine geldiği için kendisini koruma maksatlı saldırmak zorunda kaldığını iddia etti.

Olay, 13 Temmuz Çarşamba akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, özel bir klinikte çalışan diş hekimi Atalay Gençel (34), önceki gece tedavi için gelen M.G.B. isimli hastanın dişini çektikten sonra taburcu etmişti. Ardından, M.B.G. isimli hastanın, daha önce tedavi olduğu diş hekimi Onur Bayındır'ın kliniği hakkında olumsuz yorum yaptığı iddia edilmişti. Yapılan olumsuz yorumu gören ve yorumun meslektaşı tarafından yapıldığını iddia eden diş hekimi Onur Bayındır, meslektaşı Atalay Gençel'i önce tehdit etmiş, sonra da evinin önünde saldırmıştı. Saldırı anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansımıştı.

"Küfrederek üzerime geldiği için korunma maksatlı saldırmak zorunda kaldım"

Yaşanan olaydan günler sonra açıklama yapan diş hekimi Onur Bayındır, Atalay Gençel'in görüşme taleplerini reddettiğini ve olay günü de küfür ederek üzerine geldiği için kendisini koruma maksatlı saldırmak zorunda kaldığını iddia etti. Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Bayındır, "Çalıştığım klinikte tedavisi devam eden bir hastanın, yine çalıştığım kliniğe ait internet sitesinde yapmış olduğu olumsuz yorum üzerine tarafımızca kendisine ulaşılmaya çalışılmışsa da netice elde edilememiştir. Akabinde söz konusu yorumun, yine diş hekimi olan Atalay Gençel tarafından meslek etiğine aykırı olarak, kliniğimizce yapılan tedavinin yanlış olduğunu beyan ettiğini ve bu şekilde M.B.G. isimli hastayı yanlış yönlendirmesi sonucunda yapıldığını öğrendim. Bunun üzerine konuyu görüşmek amacıyla Atalay Gençel'in çalıştığı kliniğe gittim. Ancak bu konuda ısrarcı olmama rağmen Atalay Gençel klinikte olmasına rağmen benimle görüşmedi. Görüşme girişimlerimin başarısız olması sebebiyle ve ikimizin de diş hekimi olmasından dolayı evinin önünde görüşmemde bir sakınca olmadığını düşünerek evinin önüne gittim. Bu esnada kendisi de apartmanın önündeydi. Kendisine seslenerek konuşmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine yanıma doğru yöneldi ve yaklaşık 1 dakika konuştuk. Konuşma boyunca alaycı bir tavır takındı ve hakaret etti. Bunun üzerine ben sesimi yükselttim, kendisi de küfredip üzerime doğru saldırdı. Ben de kendimi korumak maksatlı karşılık verdim. Olayın tamamı bundan ibarettir. Dolayısıyla söz konusu olay nedeniyle tek taraflı bir mağduriyet söz konusu olmayıp,şahsım ve ailem de bu olayın çok ciddi şekilde mağdurudur.Hiç istenmeden ani şekilde gelişen bu olay nedeniyle çok üzgün olduğumu ifade etmekı isterim" ifadelerini kullandı.

"İş yerimden bu olay sebep gösterilerek uzaklaştırıldım"

Yaşanan olay sonrası çalıştığı klinikten uzaklaştırıldığını da iddia eden Bayındır, açıklamasının devamında, "Sosyal medyada aleyhime haksız olarak başlatılan linç kampanyası sonucunda, maddi - manevi ve psikolojik olarak ciddi anlamda yıpratıldım, bir buçuk yıldan bu yana çalıştığım işyerinden bu olay sebep gösterilerek uzaklaştırıldım. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının arttığı bu dönemde, bir meslektaşımın etik kurallara aykırı davranışları yüzünden yaşanan bu olayın yazılı ve görsel medya tarafından ve sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yansıtılması gerçeğe ve hakkaniyete aykırıdır" diye konuştu.