Meslektaşını Bıçaklayarak Öldüren İtfaiyeciye 35 Yıl Hapis Cezası

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit
ilçesinde, nöbet çıkışı eve giderken araçta tartıştığı mesai arkadaşları Ali Rıza Fidan'ı (51) bıçaklayarak öldüren, Ernail Keskin
'i (49) ise ağır yaralayan itfaiye eri Salih Özbek (40), yargılandığı davada "Pişmanım" dedi. Mahkeme, sanığa, 'kasten adam öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 35 yıl hapis cezası verdi.
Olay, 26 Kasım 2018'de Kelkit ilçesi otogar mevkiinde meydana geldi. Kelkit Belediyesi'nde görevli Ernail Keskin, belediyeye ait 29 DG 301 plakalı hafif ticari araçla, itfaiye eri Salih Özbek ve nöbetçi şoför Ali Rıza Fidan'ı evlerine bırakmak üzere yola çıktı. Araçta, belediye çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracın arka koltuğunda oturan Salih Özbek, sürücü Ernail Keskin ve ön koltukta bulunan Ali Rıza Fidan'a bıçakla saldırdı. Ali Rıza Fidan olay yerinde yaşamını yitirdi, Ernail Keskin ise ağır yaralandı. Salih Özbek araçtan inip kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ernail Keskin, ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Salih Özbek'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gümüşhane
Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklu yargılanan Salih Özbek, son duruşmada hakim karşısına çıktı. Olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade eden sanık Salih Özbek, "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Salih Özbek'e, 35 yıl hapis cezası verdi.
- Şhane