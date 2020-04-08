Meslektaşını dolandıran savcıya 20 yıl hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Meslektaşını dolandıran savcıya 20 yıl hapis istemi - Son Dakika

Meslektaşını dolandıran savcıya 20 yıl hapis istemi

6 saat önce

Bakırköy Adliyesi'nde görev yaptığı sırada meslektaşını ve adliye personelini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli eski savcı Tamer C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Meslektaşını dolandıran savcıya 20 yıl hapis istemi, System.String[]

Bakırköy Adliyesi'nde görev yaptığı sırada meslektaşını ve adliye personelini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli eski savcı Tamer C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.


Bakırköy Adliyesi'nde görev yaptığı sırada, adli tatilden sonra çeşitli nedenler öne sürerek işe gelmediği ve ucuz araba, arsa vaadiyle meslektaşı ile katibini dolandırdığı iddiasıyla 13 Şubat'ta tutuklanan eski cumhuriyet savcısı Tamer C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede cumhuriyet savcısı Gökhan S. ile katip Özcan D. 'müşteki', eski savcı Tamer C. 'şüpheli' olarak yer aldı.


İddianamade şüpheli Tamer C.'nin 2013 yılından beri Bakırköy Adliyesi'nde savcı olarak görev yaparken, istifa dilekçesi verdiği, dilekçenin 23 Ocak 2020'de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından kabul edildiği ve görevinden ayrıldığı belirtildi. Müşteki savcı Gökhan S.'nin HSK müfettişlerine verdiği ifadesinde, bankada 500 bin lirasının olduğu şüpheli Tamer C.'nin bunu bildiğini ve kendisine elinde bir proje olduğunu, yatırım yapmak isteyip istemediğini sorduğunu ifade etti. Müşteki Gökhan S., şüpheli Tamer C.'nin Dikili'de bir tarlanın, arsa vasfına dönüştürüleceğini söylediğini, şüpheliye inanarak arsa vasfına dönüştürülmesi halinde kıymetinde artış olacağını düşünüp 500 bin lirayı hesabına gönderdiğini, bu şekilde dolandırılarak şikayetçi olduğunu belirttiği öğrenildi.


İddianamede yer alan müşteki katip Özcan D.'nin ifadesinde, şüpheli savcı Tamer C.'nin katipliğini yaptığını belirterek, şüphelinin sigorta şirketinde tanıdığı olduğunu ve kendisine araç alabileceğini söylemesi üzerine 200 bin lira verdiğini ancak aracın alınmadığını söylediği belirtildi.


Kimseyi dolandırmadığını söyleyen şüpheli Tamer C. ifadesinde, başka meslektaşlarıyla Kanal İstanbul güzergahı olan Sazlıbosna mevkiinde iki ayrı arsa aldığını müşteki Gökhan S.'ye anlattığı, bunun üzerine müşteki Gökhan S.'nin parası olduğunu söyleyerek arsaya yatırım yapmak istediğini söyledi. Tamer C., ifadesinde müşteki Gökhan S.'ye Dikili'de arsa olduğunu, 1 milyon 200 bin liraya alabileceğini, imar durumunun değişmesi halinde kıymetinin 5 milyon lira artabileceğini söylediğini, Gökhan S.'nin ise kendi bütçesinden 500 bin lira verebileceğini söyleyerek Ekim ayında bu parayı verdiğini belirtti. Şüpheli Tamer C., tanıdığının arsanın prosedürlerini yerine getirmesi için girişimlerde bulunduğunu ancak bunlar tamamlanmadığı için arsanın satın alınamadığını, verdiği kaporayı alamadığını işlemlerin ise halen devam ettiğini, parayı iade edebileceğini ifade etti.


İddianamede, şüpheli Tamer C.'nin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Bakırköy Adliyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:15 Kaynak: İHA

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